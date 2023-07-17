Эксклюзив 17 июля 2023, 09:56 Навсегда отбить желание к атакам. Как Россия ответит на ЧП на Крымском мосту Политолог Михайлов: после ЧП на Крымском мосту требуется удар возмездия РИА «Новости»

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Очередная террористическая атака на Крымский мост была ожидаема. Более того, она произошла в преддверии окончания зерновой сделки, отметил в беседе с «360» военный эксперт и политолог Евгений Михайлов. Он обратил внимание, что надводные БПЛА, предположительно использованные при атаке, могли быть направлены из коридора, созданного в рамках этих договоренностей.

«Те же надводные беспилотники, которые, предположительно, были использованы в атаке, могли направить именно с коридора той самой сделки. Украина не единожды использовала ее для атак по российской территории», — подчеркнул Михайлов.

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Эксперт выразил уверенность, что Россия должна нанести удар возмездия, чтобы навсегда отбить желание нападать не только на Крымский мост, но и на другие важные инфраструктурные объекты РФ.

«То, что произошло сегодня на Крымском мосту, является очередным подтверждением того, что с Украиной необходимо решать в ближайшие сроки — полностью демилитаризировать и денацифицировать», — указал собеседник «360».

По мнению политолога, удар возмездия следует нанести по центрам принятия решений.

«Пускай взвоют и на Западе партнеры Киева, но такой ответ должен быть. Буквально накануне главком Сухопутными войсками ВСУ Сырский намекнул о возможной атаке по мосту, [глава ГУР Украины] Буданов ранее заявлял, что мост не нужен», — заметил Михайлов.

России следует прекратить церемониться, подчеркнул политолог. Нужно нанести такой удар, чтобы противник после него еще долго не мог опомниться.

ЧП на Крымском мосту произошло рано утром 17 июля. Его жертвами стали муж и жена из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь пострадала. Девочку госпитализировали и поместили в реанимацию.

Известно, что на мосту пострадало дорожное полотно, но опоры, на которых держатся конструкции, находятся в нормальном состоянии. На железнодорожном полотне также не зафиксировали повреждений.