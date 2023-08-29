Происшествия 29 августа 2023, 23:08 Нашлась в кинотеатре. Как искали пропавшую в Москве фигуристку Алину Горбачеву Фигуристка Бутырская: ситуация с пропажей не отразится на карьере Горбачевой РИА «Новости»

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Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию 16-летняя Алина Горбачева пропала в Москве вечером 28 августа. СК успел возбудить дело об убийстве. Поисками спортсменки занимались правоохранители, водолазы, кинологи с собаками и волонтеры. Нашли девушку в кинотеатре торгового центра.

Где пропала Алина Горбачева

Известно, что 28 августа около 19:00 Горбачева закончила тренироваться, вышла из спортивного комплекса на Летной улице и отправилась в сторону дома.

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что спортсменка зашла в парк на набережной Москвы-реки в 19:08. Что было после этого — непонятно. Об исчезновении Горбачевой ее мать заявила в полицию только 29 августа.

«В полицию поступило сообщение от женщины о пропаже ее 16-летней дочери. Оперативники незамедлительно начали поиск ребенка», — сообщили в столичном главке МВД.

Доследственную проверку после информации о пропаже спортсменки оперативно начал и Следственный комитет. Вскоре в ведомстве заявили о возбуждении дела об убийстве для установления всех обстоятельств случившегося.

В парке нашли носки на берегу

При обследовании территории парка, куда зашла Горбачева, на берегу нашли только ее носки. Появлялись данные о том, что там же были ее вещи, но эта информация не подтвердилась.

Спортсменку искали в том числе и в Москве-реке, задействовали водолазов. Около 16:30, по данным источника «360», катера покинули зону поисков.

К поисковой операции подключился, кроме правоохранителей и кинологов с собаками, поисковый отряд «Лиза Алерт». Собирать волонтеров должны были с 16:45.

В СК подчеркивали, что восстанавливают передвижения девушки поминутно и детально. Круг ее общения быстро установили, допросили родственников, педагогов и тренерский состав.

Попала на камеры в кафе

Вечером 29 августа прокуратура Москвы опубликовала данные о том, что Алину заметили в кафе на Волоколамском шоссе. Это произошло около 13:00 вторника, уточнили в ведомстве.

Дядя пропавшей фигуристки в беседе с «360» выразил уверенность, что племянница обязательно найдется. По его мнению, такое поведение могло стать местью за ссору с тренером. Конфликты между ними бывали и раньше, отметил он. Алина могла уйти пройтись, но возвращалась назад.

При этом родственник спортсменки обратил внимание, что в глазах девушки тренер был авторитетом.

РИА «Новости»

«Она ее вывела с нуля и была очень важна для нее. Я не знаю, что там было во время ссоры. Не знаю, насколько все серьезно. Но она не хотела ранее от нее уходить, хотя была возможность», — подчеркнул собеседник «360».

Также он отметил, что тренер дезинформировала его сестру, сказав по телефону, что девушка якобы после занятий зашла домой, взяла паспорт и деньги, а потом пропала. Но в действительности, по его словам, все было не так.

«По факту все иначе было. Она просто шла на тренировку к другом тренеру», — подчеркнул мужчина.

Паспорт был нужен, чтобы пройти на тренировку, а деньги — чтобы оплатить ее.

Ну, бред, конечно, полный так делать. У нее отец едет через всю Россию ее искать. Он живет в Краснодарском крае. <…> Она, наверное, этого и добивалась, чтобы ее искали. Наверное, внимания не хватало. Дядя Алины Горбачевой

Версию о конфликте, которой придерживался родственник спортсменки, в комментарии RT отвергли хореограф Никита Михайлов и тренер Валерия Егорова.

«Не было никаких конфликтов, все нормально было», — заявил Михайлов.

Егорова согласилась с его мнением, подчеркнув, что ей неизвестно ни о каких ссорах между Федченко и фигуристкой.

«360» пытался связаться с тренером Горбачевой, но безрезультатно. Судя по всему, она решила воздержаться от общения со СМИ в принципе, потому что в течение дня ее комментариев в медиапространстве не появлялось.

Нашли в кинотеатре

Поздно вечером Алина нашлась в кинотеатре одного из торговых центров Москвы. Информацию об этом СК и прокуратура опубликовали около 21:13. По данным Telegram-канала Baza, пропавшую фигуристку обнаружили в Crocus City Mall.

В начале 23:00 фигуристку доставили в подразделение Следственного комитета для установления «обстоятельств ее отсутствия».

«При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий», — заявили в СК.

В прокуратуре подчеркнули, что жизни и здоровью Горбачевой ничто не угрожает.

Теперь спортсменке предстоит объяснить правоохранителям, что именно послужило причиной ее громкого исчезновения. Был ли это подростковый бунт и желание привлечь к себе внимание.

РИА «Новости»

Как отразится исчезновение на карьере Горбачевой

Ситуацию с пропажей 16-летней фигуристки и версии о конфликте с Софьей Федченко в беседе с «360» прокомментировала тренер по фигурному катанию, чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская.

«Девочка — чемпионка страны среди юниоров. С психикой у нее все в порядке — это раз. Во-вторых, конфликт тренер-ученик — это нормально и рабочая ситуация. И тренер переживает, и спортсмен. Это спорт. На ее будущее эта ситуация не повлияет никак», — выразила уверенность специалист.

Бутырская подчеркнула, что на фоне того, что истинные причины случившегося неизвестны, рассуждать на эту тему неправильно. Говоря о перспективах Горбачевой, тренер обратила внимание на ее талант и мастерство.

«Спортсменка она прекрасная, классно катается. На нее хочется смотреть, все это внимать. И работяга она. Я видела, как она тренируется, работает. Дай бог, чтобы все было хорошо и дальше она продолжала заниматься фигурным катанием и показывать свои результаты», — подчеркнула собеседница «360».

РИА «Новости»

Российскому спорту не хватает психологов

С тезисом о том, что конфликты между тренерами и их подопечными случаются, и это не нечто из ряда вон выходящее, согласился и спортивный психолог Тимур Султанов. По мнению эксперта, ситуации действительно могут быть разные. Вместе с тем всегда стоит стремиться к тому, чтобы система спортсмен-тренер была гармоничной.

Султанов также выразил уверенность, что в России на сегодняшний день не хватает спортивных психологов. А такие специалисты, по его оценке, нужны в любом коллективе для работы и со спортсменами, и с тренерским составом, и с администрацией.

По словам Султанова, помощь психологов часто требуется как детям-спортсменам, так и их родителям. Бывают случаи, когда из-за перегибов в тренировках появляются боязни ошибок и соперников, страх травматизации и психосоматические расстройства перед соревнованиями.

«Работа [спортивных психологов] необходима, она требует качественного отношения к системе образования и появления в штатном расписании такой должности, потому что во многих организациях ее нет. А в местах, где есть, в некоторых случаях это просто формальность. Так что это вопрос проблемный и актуальный», — заключил собеседник «360».