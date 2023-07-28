Эксклюзив 28 июля 2023, 16:11 «Нареканий нет». Пассажирка упавшего Ми-8 заявила, что пилоты вертолета действовали грамотно Выжившая при падении Ми-8 на Алтае заявила, что пилоты действовали профессионально Johan Mouchet / Unsplash

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Пилоты упавшего на Алтае Ми-8 действовали профессионально, рассказала «360» выжившая пассажирка Елена. Она добавила, что летчики проводили инструктаж, следили за безопасностью и раздавали воду. По ее словам, никто не ожидал, что экскурсия закончится крушением вертолета.

К пилотам вопросов нет

Женщина отметила, что отправилась в обычную экскурсию — она хотела побывать в красивых местах Алтая. По ее словам, там было много таких же туристов, как она. Ничего необычного не было и в день ЧП.

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«Сели в вертолет и полетели. Вот видите, какая посадка была, не думали вообще, никто не предполагал, что такое может произойти. И пилоты были очень внимательные, и нас посадили — всех пристегнули, инструктаж провели, водичку раздали, к ребятам нареканий нет — грамотно все. [Когда мы пришли с экскурсии к вертолету] обратно нас тоже встретили, всех аккуратно посадили, спросили как мы погуляли и поехали обратно. Не предвещало ничего, что что-то такое может произойти», — рассказала Елена.

Она добавила, что в момент крушения летчиков никто не видел — дверь в их кабину была заперта.

«Оказывается, они выжили, а я даже не видела, в какой момент они выскочили, сразу, видимо. Увидела только свет в [проходе], оглянуться успела — увидела, что огонь мне уже перекрыл дорогу, что я не смогу к выходу пройти», — уточнила собеседница «360».

Выжившие получили ожоги

Елена отметила, что почти все, кто находился на борту вертолета, получили ожоги. Исключением стала девушка, которая была в самом хвосту — Татьяна отделалась другими травмами.

«Она первая выскочила, сидела в хвостовом, далеко от пламени, ее пламя вообще не задело. По-моему, она вообще единственная, у которой нет ожогов, только несколько ссадин, гематом, у всех остальных ожоги есть. Разных стадий, но есть у всех», — рассказала женщина.

Из-за начавшегося пожара в вертолете было очень тяжело дышать.

«Я начала задыхаться, [стало] перехватывать дыхание, я начинала отключаться, терять сознание, потому что мне не хватало воздуха. Все было в дыму, все горело и перекрывало дыхание, из-за нехватки воздуха я подумала — если я сейчас не сунусь в эту дырку (проход в хвостовой части — прим. ред.), где свет, я просто потеряю сознание, поэтому пошла за девочками. Пробиралась ползком на карачках», — добавила Елена.

Она отметила, что сумела выбраться из горящего вертолета вместе с двумя другими пассажирками. Почти сразу после этого раздались взрывы.