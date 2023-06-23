Эксклюзив 23 июня 2023, 16:12 «Нападает словно молния». Питбуль стал собакой Баскервилей для жителей Щукина Дочь пенсионерки, на которую в Щукине напал питбуль: собаку выгуливают без намордника Unsplash

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Питбуль по кличке Борман заставил жителей Щукина трепетать. Животное водят в расположенный рядом парк без намордника: в итоге он дважды искусал местного жителя, напав из кустов. Год назад бойцовский пес буквально напополам разорвал той-терьера 74-летней пенсионерки, а две недели назад его жертвой чуть не стала сама женщина. Дочь пенсионерки рассказала «360» подробности нападения.

Вылетел из кустов и повалил на землю

Мать Дарьи гуляла в парке. Неожиданно из кустов выскочил черный пес и повалил с ног.

«Сначала схватила за ногу, потом начал кусать руку и лицо», — объяснила девушка.

Пенсионерка до сих пор находится в больнице, полученные травмы требуют длительного лечения. Выписывать ее пока не собираются.

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«Год назад Борман вырвал на прогулке из рук мамы той-терьера и переломил ему хребет. Мы тогда еще сказали хозяину путбуля: сделайте, пожалуйста, что-то со своей собакой. Но он по-прежнему спокойно выгуливают пса без намордника», — подчеркнула собеседница «360».

«Вцепился в ногу без предисловий»

Житель Щукина Денис тоже пострадал от зубов питбуля дважды: первый раз — в октябре 2022 года, второй — прошлой зимой.

«Это произошло в парке генерала Жадова, между улицами Гамалеи и маршала Новикова. Я живу с одной стороны парка, владельцы собаки — с другой. Бывает, выхожу ночью в парк, чтобы никого дома не беспокоить, так как мне надо поговорить по телефону», — пояснил мужчина.

По его словам, пес нападает словно молния, молча, сразу хватает зубами за руку или ногу.

В октябре это произошло следующим образом. Я говорил по телефону, а из темноты вдруг выскочила собака и без всяких предисловий, без лая — раз, и вцепилась в ногу. Подбежал хозяин, оттащил, а я направился в травмпункт. Полтора месяца мне пришлось ходить, делать перевязки, так как раны были глубокие. Денис Житель Щукина

Второй раз питбуль набросился на мужчину уже зимой. Но Денису повезло — от зубов пса спасла куртка.

«То же самое повторилось в январе с разницей в 15 метров, в том же парке. Собака впилась в плечо, но пуховик меня немного спас. Писал заявление в полицию, однако укус собаки — не основание для возбуждения уголовного дела», — заключил мужчина.

РИА «Новости»

Агрессивный и непредсказуемый

Девушка, дом которой находится на улице маршала Новикова, рассказала, что как только бойцовский пес появился в районе, жители сразу заподозрили неладное.

«История с Борманом началась несколько лет назад. Как только ее владелец завел, стало понятно, что пес агрессивный. Собаководы просили Евгения — хозяина собаки — не выводить его без намордника, на что он отвечал: „А если на него нападут, как он будет защищаться?“ — уточнила местная жительница.

Но пока Борман нападает сам и на людей, и на собак.

«Той-терьер Чих на него начал лаять, и он разорвал собачку прямо на руках у хозяйки. Потом напал на другого пса. А через некоторое время — на мужчину. Очень часто днем Борман выгуливает подросток, который, как мне кажется, не справится с такой собакой, если та вдруг надумает куда-то резко побежать. Это значит, что жертв питбуля станет еще больше», — подытожила собеседница «360».