Эксклюзив 31 августа 2023, 19:19 Наложили 6 швов. Мать избитого в Одинцове вратаря академии ФК «Родина» рассказала о его состоянии Мать избитого в Одинцове 14-летнего вратаря сообщила, что ему наложили 6 швов РИА «Новости»

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Вратарю академии столичного футбольного клуба «Родина» наложили шесть швов после того, как его избили возле Баковского пруда в Одинцове. Об этом сообщила «360» мать пострадавшего подростка Олеся.

По предварительным данным, 14-летнего голкипера избили после того, как он просто пожелал доброй ночи незнакомой компании.

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После публикаций в СМИ о нападении на мальчика прокуратура Московской области и Главное следственное управление СК России по региону начали проверки.

«Мухи в жизни не обидел»

Мать пострадавшего сообщила, что для него случившееся стало потрясением, поскольку молодой человек не ожидал такой агрессии. По словам женщины, ее сын не сделал нападавшим ничего плохого.

«Он ничего не делал — просто шел. <…> Он мухи в жизни не обидел. Как оказалось, даже повод не нужен, чтобы прилетело», — отметила Олеся.

Собеседница сообщила, что сегодня они с сыном ездили на перевязку. Из-за травм подростку придется временно прервать занятия футболом.

«Он плохо видит из-за того, что отек глаз сильный. Рассеченная бровь, шесть швов наложили, нарушена координация, легкие головные боли», — перечислила мать пострадавшего.

На ситуацию отреагировали в ФК «Родина», отметила женщина. В пятницу вратарь пройдет организованное академией полное обследование, в том числе компьютерную и магнитно-резонансную томографию.

«Нападавший должен ответить»

Предполагается, что мальчика избил 19-летний парень, сообщила мать футболиста. По мнению Олеси, напавшего на ее сына нужно наказать по всей строгости закона.

«Я считаю, что он должен ответить, конечно, по полной, иначе это не прекратится», — подчеркнула женщина.

Собеседница «360» отметила, что она вдова и воспитывает еще двух детей — 10-летнего сына и восьмилетнюю дочь. Олеся хочет, чтобы случившееся с подростком не повторилось ни с ее младшим сыном и дочерью, ни с другими детьми.

«Это должно прекратиться, это должно быть наказано. <…> Я очень надеюсь, что наша полиция, Следственный комитет, прокуратура это не оставят просто так», — заключила мать избитого вратаря.

Когда футболист вернется на поле

«360» также связался с самим пострадавшим. Подросток подтвердил, что хирург наложил ему шесть швов, а завтра его ждет МРТ.

Сейчас юный голкипер чувствует себя лучше. Мальчик ответил, когда сможет снова выйти на поле.

«Через неделю в лучшем случае», — сообщил вратарь академии ФК «Родина».