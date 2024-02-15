Происшествия 15 февраля 2024, 22:25 Налет «Вампиров» с Украины. Белгород пережил второй массированный обстрел этой зимы Обстрел Белгорода ВСУ повредил промпредприятие, 4 магазина, дома и 34 машины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики нанесли второй массированный удар по Белгороду и его пригородам за зиму. Жертвами новой атаки стали семь мирных жителей, включая ребенка. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек. Власти региона продолжили проводить подсчеты разрушений и пострадавшего имущества жителей. «360» собрал главное о последнем обстреле приграничного города.

Массированная атака

Сигналы о ракетной опасности прозвучали в Белгороде и пригородах после полудня. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей перейти в укрытия, а тех, кто находился в квартирах, — не приближаться к окнам и остаться в помещениях с несущими стенами. Всего над городом прозвучало не менее 10 взрывов.

В пресс-службе Минобороны заявили, что дежурные средства ПВО сбили над Белгородской областью 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Упавшие осколки боеприпасов упали на жилые дома, магазины, предприятия и начали взрываться.

Практически полностью оказался разрушен первый этаж торгового центра «Карман». Находящиеся внутри сотрудники и посетители укрылись в коридоре на втором этаже. Оттуда их эвакуировали сотрудники экстренных служб после окончания воздушной тревоги.

Всего в городе пострадали четыре магазина, промышленное предприятие, 15 частных домов. Стекла выбило в 128 квартирах. Повреждения получили 34 машины.

В пригородах Белгорода подсчет разрушений еще продолжается, но уже известно о восьми частных и четырех многоквартирных домах и девяти автомобилях, которые посекло осколками украинских снарядов.

Гибель мирных жителей

Сообщения о погибших и раненных после обстрела регулярно обновлялись. По последним данным, число жертв выросло до семи человек, среди которых оказался один ребенок.

Губернатор Гладков сообщил, что речь идет о годовалой девочке. А член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова со ссылкой на местных жителей писала, что речь идет о четырехмесячном младенце.

Источник РИА «Новости» в экстренных службах региона сообщил, что с ребенком на прогулку вышла бабушка, о судьбе которой пока ничего не известно.

Получивший ранение мужчина скончался в больнице, когда белгородские врачи прикладывали все усилия, чтобы сохранить ему жизнь. Личность седьмой погибшей установили только к вечеру. Ей оказалась 80-летняя пенсионерка.

Данные по числу раненых отличаются. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил о 20 пострадавших, из которых 16 доставили в больницу.

Гладков заявил, что ранения получили 18 горожан, из которых четырех отпустили домой после оказания медицинской помощи.

РИА «Новости»

Самые серьезные травмы получили двое взрослых и двое детей, которых отправили для прохождения лечения в Москву.

«У восьмилетнего мальчика — перелом бедра и осколочные ранения лица, у семилетней девочки — проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра, у обоих взрослых — травмы конечностей», — рассказал глава Белгородской области.

Он добавил, что остальные пострадавшие остались в больницах города, где получат всю необходимую помощь.

Недопустимые действия

Одной из первых удары по Белгороду осудила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она призвала российских военных сделать все, чтобы отодвинуть границу с Украиной дальше от Белгорода.

Журналист подчеркнула, что целью атаки ВСУ стали торговый центр и школьный стадион простого российского города. Допускать такие атаки впредь нельзя.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объявила, что вопрос с обстрелом Белгорода вынесут на обсуждение Совета Безопасности ООН и других международных организаций.

В официальном заявлении внешнеполитического ведомства указали, что к теракту против мирных жителей причастна не только Украина, но и страны Запада во главе с США, которые продолжают поставки вооружений.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сделал сдержанное заявление, напомнив, что атаки против мирного населения и удары по гражданской инфраструктуре запрещены международным гуманитарным правом.