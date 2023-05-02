Эксклюзив 02 мая 2023, 15:06 «Накинулась сзади». Собака укусила школьника в Улан-Удэ СК по Бурятии начал проверку по факту нападения собак на школьников в Улан-Удэ piqsels

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Собака породы алабай набросилась на детей, следовавших в школу в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба СК по Бурятии. Мать пострадавшего мальчика рассказала «360», что ее ребенка укусили за бедро, но сейчас школьник находится в удовлетворительном состоянии.

«Состояние [здоровья сына] нормальное, удовлетворительное. Собака укусила его за бедро, он дома», — рассказала мать пострадавшего мальчика Ольга.

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По ее словам, утром ребенок отправился в школу. В проулке к нему подошла собака и стала обнюхивать. Мальчик уже продолжил путь, когда животное напало на него.

«Она его обнюхала, вроде как все нормально, он пошел, она на него сзади накинулась. Она просто укусила и успокоилась, собака спокойная. Бегала на улице, но она была в ошейнике», — добавила собеседница «360».

Она добавила, что мальчик доехал до школы, откуда позвонил ей. Женщина забрала его и отвезла в больницу. По ее словам, это первый случай нападения собаки в ее районе.

В республиканском СК отметили, что организовали проверку по факту сообщений о нападении собаки на Залесной улице. В ведомстве отметили, что пострадавших было несколько.

«На улице Залесной города Улан-Удэ на детей, направлявшихся в школу, напала крупная собака. У двух несовершеннолетних диагностированы рвано-укушенные раны, у остальных в результате нападения повреждена одежда», — уточнили правоохранители.

В конце апреля собака пробралась на территорию нижегородского детского сада и покусала трехлетнего воспитанника. Врачи диагностировали повреждения ладони и предплечья ребенка.