Эксклюзив 07 февраля 2024, 12:17 Наказание буллингом. Валуев уверен, что выбросившая кота Твикса проводница вернется на работу Депутат Валуев: выбросившая кота Твикса проводница достаточно наказана piqsels

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Случай с котом Твиксом показал несовершенство системы работы с безнадзорными животными и проблему клипового мышления россиян. Выгнавшую кота проводницу заклеймили, хотя она могла действовать по инструкции работодателя. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев заявил Аксинье Гурьяновой на стриме «360», что женщина уже понесла достаточно серьезное наказание.

«Если она поступала в рамках правил, все верно. По трудовому законодательству она чиста, и РЖД не имеет права ее уволить», — объяснил он.

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Депутат допустил, что проводницу временно отстранили от работы, пока скандал не стихнет и не завершится разбирательство по этому делу. Он уверен, что рано или поздно это обязательно произойдет, привыкшая к горячим новостям публика переключится на другую тему.

Увольнение этой сотрудницы, возможно, временная мера. Потому что новостная повестка — мы же живем в клиповом мире. Объем информации растет, только она не задерживается в мозгу. Вот сегодня обсуждали этого Твикса. [Спустя время] Твикса забыли, какая-то новая история. Николай Валуев

Парламентарий заявил, что СМИ и блогеры устроили погоню за хайпом. Публика привыкла получать большой объем информации. Чтобы не растерять аудиторию, авторы вынуждены постоянно обновлять повестку. В обратном случае, по мнению депутата, читатели уйдут на платформы, которые постоянно пополняются «какой-то свежей клубничкой».

«И про этого Твикса забудут, и про проводницу. И она вернется на работу. Я надеюсь, ей уже достаточно того, что она как человек наверняка была подвергнута такому буллингу, такому преследованию в соцсетях. <…> Думаю, она уже достаточно наказана», — сказал он.

Проводница избавилась от кота, потому что приняла его за бездомного. Николай Валуев, комментируя эту историю, напомнил о несовершенстве системы обращения с беспризорными животными. В разговоре с «360» он рассказал о более эффективной, на его взгляд, советской модели.