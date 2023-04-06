Происшествия 06 апреля 2023, 20:37 Найти и обезвредить. В Ингушетии продлили режим контртеррористической операции Контртеррористическая операция в Ингушетии: хронология «360»

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Режим контртеррористической операции в Ингушетии продолжил действовать после того, как в ходе столкновения с боевиками погибли трое полицейских. Преступную банду в республике преследуют уже 10 дней. Хронология событий — в материале «360».

Нападение на границе

Вечером 27 марта появилась информация о том, что троих жителей Ингушетии объявили в розыск. Через некоторое время стало известно, что на административной границе с Северной Осетией произошло вооруженное нападение на пост ДПС «Волга-14».

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Тогда один сотрудник органов внутренних дел получил ранение. По информации Telegram-канала Mash Gor, пострадавшим оказался 38-летний старший лейтенант, командированный в республику из Томской области. По другим данным, пострадавших было двое. Также указывалось, что среди преступников тоже были раненые.

Предположительно, боевики обстреляли полицейских из автоматического оружия и скрылись в лесу в районе села Майское. В республике объявили план «Перехват».

Позже в сети появилось фото с камеры, которая зафиксировала напавших, перемещавшихся на серебристом ВАЗ-21099. В машине можно было разглядеть предмет, похожий на автомат.

Согласно ориентировке, распространенной полицией региона, в розыск объявили пятерых мужчин — уроженцев сельского поселения Кантышево Назрановского района и Малгобека.

Странные смерти

Сотрудники СК по республике Северная Осетия возбудили уголовное дело в отношении подозреваемых по факту вооруженного нападения на полицейских. Глава СК России Александр Бастрыкин поставил дело на личный контроль.

Днем 29 марта в городе Карабулак нашли убитым одного из членов банды — 25-летнего мужчины. Как писало издание «КП-Северный Кавказ», есть данные, что извлеченные из тела убитого пули идентичны тем, которыми ранили ранее сотрудников ДПС. Из чего напрашивается вывод, что боевики сами ликвидировали своего сообщника.

В понедельник силовики вышли на след преступников, которых, по данным «КП-Северный Кавказ», укрывал дядя одного из подозреваемых. Поначалу он пытался обмануть полицейских, которые пришли осмотреть его участок, но когда понял, что сделать этого не удастся, дал условный сигнал. Злоумышленники внезапно напали на участкового и сопровождавших его сотрудников, а затем снова скрылись.

После этого в Малгобекском районе Ингушетии объявили режим контртеррористической операции. Решение начальника УФСБ России по Республике Ингушетия вступило в силу в тот же день, 3 апреля, в 20:00 по московскому времени.

Днем 5 апреля предположительно был найден мертвым мужчина, дядя которого, по сообщениям СМИ, укрывал ранее банду у себя. Тело обнаружили в селении Аки-Юрт. При нем были автомат, гранатомет и гранаты.

«Его кровь я прощу всему миру»

В ходе проведенных у родственников подозреваемых обысков полиция обнаружила у троих из них оружие и боеприпасы, сообщила газета «Ингушетия».

«По адресу проживания <…> 1999 года рождения в Новом Реданте обнаружили самодельное взрывное устройство, состоящее из корпуса осколочной гранаты ОГ-17 с зарядом взрывчатого вещества и запала УЗРГМ», — рассказал источник издания.

Еще до того, как обнаружили тело человека, его отец публично отрекся от сына и заявил, что «прощает его кровь всему миру».

Родственники других членов организованной преступной группировки последовали его примеру. Исключение составили родные еще одного предполагаемого преступника — они считают, что члены банды сбили его с пути.

Опять смогли уйти...

В ночь с 5 на 6 апреля спецназ ФСБ России при поддержке МВД и Росгвардии выследил банду в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района. Боевиков заблокировали в одном из частных домов.

Сдаваться преступники не собирались, они вновь открыли огонь по силовикам. В результате перестрелки были ранены семь сотрудников, трое — погибли. Данных о раненых или ликвидированных террористах пока нет.

Преступникам вновь удалось скрыться. В Малгобекском районе продолжил действовать режим контртеррористической операции.

МВД Ингушетии пообещало денежное вознаграждение в размере трех миллионов рублей за данные о злоумышленниках. Информацию просят сообщать в ближайший отдел полиции или в дежурную часть МВД по телефонам 8 (8734) 55-20-06, 55-01-54, 55-01-28. В ведомстве гарантировали соблюдение конфиденциальности.