Эксклюзив 21 апреля 2023, 17:27 «Надеюсь на правосудие». Мать девочки рассказала подробности нападения «печерского маньяка» на ребенка «Печерский маньяк» стоял перед школьницей на коленях и просил пройти с ним в квартиру

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Серийный «печерский маньяк» напугал девочку, зайдя за ней в подъезд жилого дома в Нижнем Новгороде. Он уговаривал школьницу подняться с ним в квартиру и просил у нее воды. Мать девятилетнего ребенка в беседе с «360» рассказала подробности происшествия. Оказалось, что их случай — второй за короткий промежуток времени.

Предлагал подняться к нему

Женщина рассказала, что в момент происшествия была на работе. Ей позвонила дочь и попыталась рассказать, что случилось. Однако речь девочки была невнятной.

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«Знаете, получился такой набор слов: „Мама, за мной гнался мужчина“. И такие слова: шестой этаж, колени, деньги, предлагал подняться. То, что нужна помощь, живет у него какая-то тетка. Я говорю: „Успокойся, самое главное, ты сейчас дома?“ Она говорит: „Да“», — сказала женщина.

Она уточнила у дочери, закрыла ли та дверь в квартиру. После чего мать уехала с работы домой, где ее ждала заплаканная школьница.

«Я приезжаю домой, она у меня вся в слезах, напуганная, трясется. Говорит, за мной увязался мужчина», — отметила женщина.

Она позвонила соседке и попросила посмотреть по камерам, что происходило. Оказалось, что сначала мужчина расхаживал туда-сюда у дома и грыз семечки. Увидев девочку, он пошел за ней. Школьница открыла дверь в подъезд, которая не закрылась сразу. Поэтому «печерский маньяк» успел схватиться за ручку и проскочить в подъезд.

«Она поднимается, видит его и прибавляет шаг. Переступает не через одну ступеньку, а через две. Он ускоряется, и здесь около лифтов он идет первый, а она уже заходит [со стороны ступеней к квартире] сюда. А так как у нас квартира близко к лифту, она мне уже объяснила: „Мам, я вставила ключ, он, видимо, услышал этот щелчок“», — рассказала мама девочки.

Встал на колени перед ребенком

Мужчина подошел к ребенку и пытался ее уговорить пройти вместе с ним.

«И вот что здесь было. <…> Она говорит: „Я стою, он начал говорить: пойдем на шестой этаж“. Что надо помочь. Она сказала, что она боится лифтов. Он сказал, что „мы с тобой поднимемся пешком“», — уточнила женщина.

Девочка отказала ему и отметила, что никуда не пойдет с ним. Мужчина начал просить у нее воды. На что девочка сказала, что дома воды у них нет.

Видимо, в какой-то момент он встал на колени. <…> По видео видно, что он был здесь с ней семь минут. <…> В какой-то момент проходит соседка. И девочка с ней поздоровалась. У меня дочь хотела попросить помощи, но она испугалась. Мама девочки, которую напугал «печерский маньяк»

Маму девочки уговорили поехать в полицию и написать заявление. Незадолго до этого она узнала, что подозреваемого уже поймали.

«И когда я приехала в полицию, я начала объяснять ситуацию, что мы как бы еще одни пострадавшие, оказывается. И мне говорят, что еще заявление одно от другой девочки. И его уже поймали. <…> Когда я его увидела, не поверите… Я не знаю, какие у меня чувства были, что мне хотелось с этим человеком сделать, потому что у меня ребенок <…> На самом деле, бог отвел, потому что могло бы быть <…> Я бы, конечно хотела, чтобы было пожизненное [наказание]. Ну или смертную казнь я бы очень хотела, чтобы ее приняли, потому что это ужас. Это дети. Я вообще не понимаю, как такие люди здесь живут. У меня ребенок маленький, девять лет. Какой нападать <…> Конечно, я надеюсь на наше правосудие», — констатировала она.

Девочке предстоит опознать его

Девочка до сих пор напугана. Мама старается всячески отвлекать ее от плохих мыслей, водит на занятия в секции. Но школьница перед сном постоянно спрашивает, не придет ли за ней этот мужчина.

«Но спать. [Она спрашивает] он не придет? Я говорю: нет. „А точно не придет? Я боюсь“. У меня даже были сообщения, когда мне ребенок писал, что: „Мама, я боюсь. Он знает, где я живу, а если он вернется?“» — подчеркнула женщина.

Она сама не может оправиться от случившегося. Женщину трясет. Еще больше ее пугает то, через что ей вместе с дочерью придется пройти. На следующей неделе они поедут на опознание.

То есть ребенку нужно будет опознать. Когда она слышала, что ей нужно будет его увидеть, ее [начало трясти]. Она сказала: «Я не хочу его видеть». Она боится».

«Печерский маньяк» неоднократно судим за изнасилования детей. В прошлом году он вышел на свободу. По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, днем 18 апреля в Нижнем Новгороде мужчина зашел за девочкой в подъезд, где совершил «действия сексуального характера в отношении ребенка». Оперативники вычислили местонахождение 49-летнего подозреваемого и задержали его.