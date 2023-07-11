Эксклюзив 11 июля 2023, 16:31 Жительница Тувы попала в больницу с сердцем, но лишилась ноги и умерла от ковида. Дочь рассказала, как это произошло Жительница Тувы: мама попала в больницу с сердцем, но ее заразили ковидом и обожгли ногу Pxhere

Читать 360tv в

Женщина в Туве умерла после того, как долгое время пролежала в больнице. Ее госпитализировали с проблемами с сердцем, но в процессе лечения обожгли батареей, из-за чего ей ампутировали ногу. Также женщина заразилась в медучреждении ковидом и в итоге умерла. Ее дочь Айлана намерена обратиться в суд. Она рассказала «360», что врачи нормально не лечили мать.

Она объяснила, что в середине января у мамы поднялось давление, тогда для нее вызвали скорую помощь. Врачи сказали, что есть подозрение на инфаркт. Однако кардиология отказалась брать больную, ее приняли в урологическом отделении.

Реклама

«Положили в палате около чугунной батареи, ногу обожгли, мне ничего не говорили. Они в течение 15-16 дней вообще не обрабатывали [ожог]», — заявила Айлана.

Другая пациентка в дополнении ко всему еще заразила жительницу Тувы коронавирусом. Также у нее начались проблемы из-за язвы.

«Мне сказали, что ее нечаянно прооперировали, у нее кровотечение. В ожоговое отделение она легла 5 февраля, на неделю ее выписали. 10-го числа я ее опять положила в больницу — боялась что гангрена начнется», — вспомнила дочь.

Ногу в итоге пришлось ампутировать. По словам собеседницы «360», еще в конце февраля у мамы поднималась высокая температура. Она подозревала у себя пневмонию. Предположительно, больная могла ее заработать в ожоговом отделении — там было очень холодно. Женщина не могла есть, не спала. Дочь потребовала у врачей посовещаться и принять какое-то решение, была возможность перейти на лечение в другую больницу.

«На наши жалобы они вообще не реагировали никак. Только 7 марта начали беспокоиться, Восьмого марта положили в реанимацию. Она пробыла в реанимации восемь дней, потом скончалась», — сказала Айлана.

Прокуратура Тувы сообщила на своем сайте о проведении проверки в медучреждении Кызыла, где лежала женщина.

«Прокуратура города Кызыла на факты грубейшего нарушения стандартов оказания медицинской помощи и недобросовестного исполнения медработниками служебных обязанностей направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании», — заявили в ведомстве.

В итоге правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Расследование продолжается.