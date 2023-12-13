Эксклюзив 13 декабря 2023, 22:40 «На тебя никто не нападает». Пострадавший от тюменского главврача рассказал обстоятельства произошедшего Пострадавший Чудинов: на главврача никто не нападал, когда тот сломал челюсть РИА «Новости»

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Главный врач больницы № 12 в Заводоуковске Тюменской области Николай Сипачев сломал челюсть посетителю. История произошла в конце сентября, но пострадавший Вячеслав Чудинов смог дать комментарий только после того, как с челюсти сняли скобы. Он поделился с «360» обстоятельствами дела.

«На тебя никто не нападает»

У родственника Вячеслава Александра в этой больнице умерла новорожденная дочь. Роженицу долго не выписывали и требовали подписать документы об отказе от претензий к больнице, чего она делать не хотела. Отец погибшей новорожденной девочки и Вячеслав пошли к главврачу, чтобы выяснить, когда женщину отпустят домой.

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«Мы ее ждали внизу возле крыльца долгое время, ее не выписывали из-за того, что она не подписывала эти бумаги. <…> Мы с братом моей жены Александром, с отцом ребенка, пошли в больницу узнать, по какой причине не выписывают его гражданскую супругу», — рассказал «360» Чудинов.

В кабинете главврача Николая Сипачева отец умершей девочки на эмоциях стукнул ладонями по столу и потребовал выписать его жену. По словам пострадавшего, доктор вскочил из-за стола и оттолкнул Александра, Вячеслав встал между мужчинами в надежде предотвратить конфликт.

«Главврач нанес сначала удар Александру с правой руки, затем нанес удар мне с левой руки, вследствие чего получился перелом челюсти у меня», — поделился Вячеслав.

На вопросы, по какой причине он напал на посетителя, Сипачев заявил, что «может за себя постоять».

«Я говорю, ты дурак, на тебя никто не нападает. В смысле постоять? Ты зачем мне челюсть сломал?» — рассказал пострадавший.

Фото предоставил пострадавший Вячеслав Чудинов

Самооборона или нападение

Приехавшие по вызову Росгвардия и участковый сняли показания главврача и пострадавшего. Участковый провел в кабинете Сипачева около трех с половиной часов, отметил Вячеслав.

Сейчас делом Чудинова занимается адвокат Татьяна Иванова. В возбуждении уголовного дела пострадавшему отказали, врач заявил, что это была самооборона. По словам Вячеслава, у главврача нет свидетельств побоев, в кабинете не велась ни аудио-, ни видеозапись.

«Надеюсь, что постановление об отказе дела будет отменено прокуратурой и все-таки будет дополнительная проверка по данному материалу. Мы в свою очередь рассчитываем на возбуждение уголовного дела, что даст более тщательно провести дополнительные мероприятия по поводу все-таки выяснения всех обстоятельств», — заявила Иванова в беседе с «360».

Адвокат добавила, что у нее есть много вопросов по поводу расследования. Необходимо установить обстоятельства дела, и была ли это самооборона.