Эксклюзив 06 июня 2023, 14:30 «На ИВЛ и без прогнозов». Муж и жена пострадали от ядовитого сидра в Нижегородской области Источник «360»: супружеская пара отравилась ядовитым сидром в Нижегородской области РИА «Новости»

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Один из пострадавших от отравления сидром в Нижегородской области находится в реанимации на ИВЛ. Врачи пока не дают никаких прогнозов, поделился источник «360». Супруге мужчины также потребовалась помощь медиков, но ее состояние стабилизировалось быстрее.

Муж и жена купили разливной сидр со вкусом «пина колада». На следующий день оба начали чувствовать недомогание, рассказал собеседник «360».

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Женщина при этом смогла пойти на работу на следующий день, а муж был дома, так как у него был выходной. У него сильно болел живот, появилась тошнота, потом рвота.

Жена вернулась с работы и вызвала скорую супругу. Когда медики прибыли, он уже был без сознания. Его экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию, уточнил источник «360».

Позже в больницу положили и его жену — она жаловалась на слабость, болезненную реакцию на свет. По его данным, сейчас женщине стало лучше. Пострадавшую перевели в обычную палату.

«Муж [женщины] на ИВЛ, прогнозов никаких не дают», — заключил собеседник «360».

Накануне, 5 июня, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил о случаях отравления суррогатным алкоголем в регионе. Есть летальные исходы, подчеркнул он.

«Причина, по предварительным данным экспертов, — отравление этиленгликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков», — написал министр в своем Telegram-канале.

Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев воздержаться от приема любых алкогольных напитков, происхождение которых неизвестно. Та же рекомендация касалась многокомпонентных коктейлей в ресторанах и в кафе.

«Если вы почувствовали сильное недомогание в связи с приемом алкогольных напитков, незамедлительно обратитесь к медикам за помощью», — подчеркнул он.