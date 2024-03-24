Эксклюзив 24 марта 2024, 00:22 «Мы сами спасались». Очевидец рассказал, как люди выбирались из горящего Crocus City Hall Очевидец теракта в Crocus City Hall: у людей не было паники во время пожара РИА «Новости»

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Некоторые люди забаррикадировались в помещениях Crocus City Hall во время стрельбы. Однако это грозило смертью, ведь в здании начался пожар. Очевидец рассказал, как люди сплотились ради спасения из горящего концертного зала.

Пошел запах дыма

Когда стали слышны хлопки, было непонятно — выстрелы это или нет. Мужчина и его супруга начали перемещаться с толпой по залу, затем по холлу. Оттуда удалось добраться до пожарного выхода, но дверь захлопнулась, и также пошли выстрелы.

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«Побежали обратно наверх, там были выстрелы. Сбоку у пожарного выхода был пролом в стене, гипсокартон, видимо, строители не дошили. И мы в этот пролом полезли, уже в этой комнате <…> мы забаррикадировали сначала вход у пожарного выхода, потом забаррикадировали шкафами уже пролом в эту комнат», — поделился мужчина.

В подсобке находились порядка восьми человек. Затем кто-то начал ломать баррикаду. Оказалось, это были другие зрители. Они сообщили, что наверху начался пожар.

Они все не обгорелые, но они капитально были в дыму. Тогда уже очень хороший запах именно дыма пошел. Мы нашли в углу пожарный гидрант, передал ребятам гидрант, начали друг друга поливать. Очевидец

Паники не было

Задымление усилилось. Открыть дверь к пожарному выходу в этой комнате не удалось, и мужчины, которые находились в подсобке, решили проломить стену. Одна девушка в это время позвонила по номеру 112 и попыталась объяснить, где находятся люди.

«Паники у людей не было. Приняли решение, что уже стоит выходить. Сначала я первый вылез, <…> потом девочки вышли, парни там уже <…>. И все, мы, собственно говоря, потом выбежали через выход. Уже стояли оперативные службы. Куртки у нас, к сожалению, видимо, сгорели в гардеробе. Мы облиты водой, нам холодно», — добавил мужчина.

Он рассказал, что его и супругу подвезли домой неравнодушные люди, которые тоже оказались в концертном зале во время теракта. Мужчина выразил им благодарность.

Москва и область помогут поддержать пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Власти регионов возьмут на себя организацию похорон погибших.