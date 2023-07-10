Эксклюзив 10 июля 2023, 20:50 «Может, любовный треугольник». Одноклассницы подожженной девушки из Пермского края рассказали детали произошедшего Одноклассницы подожженной девочки из Перми: любовный конфликт мог стать причиной нападения Телеканал «360»

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Одноклассницы 15-летней девочки из Пермского края, на которую напал ее знакомый, а затем поджег, рассказали «360» о возможных причинах произошедшего. По их словам, пойти на это подростка мог заставить алкоголь или любовный конфликт.

«Всегда добрый и спокойный»

Школьницы отметили, что все знакомые с пострадавшей девушкой и подозреваемым очень удивились. По их словам, парень, которого подозревают в нападении и поджоге, был очень спокойным и добрым. Они с трудом могут представить, что он совершил подобное.

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«Он всегда такой добрый, спокойный, обычный. Даже ему если больно, ну там ударишь его, он никогда даже не пошлет», — рассказала одна из собеседниц «360».

По словам одноклассниц пострадавшей школьницы, не исключено, что на поведение поджигателя повлияли наркотики или алкоголь. Также причиной мог стать любовный конфликт.

«Может, из-за алкоголя, может, они выпили чего-нибудь там. <…> Может, там какой-нибудь любовный треугольник был, да и все», — сказала девушка.

Подростков подвезли на машине

Сотрудница местного магазина также назвала компанию этих ребят «идеальной». По ее словам, дети были спокойные. Она также сообщила, что слышала, будто в тот вечер подростков подвозил кто-то взрослый на машине. По ее мнению, именно он и мог совершить преступление, а затем запугать и подставить подозреваемого.

«Есть такие малолетки, с которыми просто разговаривать невозможно, а эти вообще идеальные, спокойные дети. <…> Это подстава. Там был кто-то взрослый. Говорят, что они приехали на машине. Явно кто-то был за рулем, значит», — сказала она.

О страшной истории стало известно накануне. По данным следователей, 8 июля подросток облил свою знакомую горючей жидкостью и поджег, после чего скрылся. Вскоре его задержали. Затем сайт kp.ru — Пермь со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что задержанный действовал не один и с ним была целая компания. По данным издания, они увидели проходящую мимо школьницу, изнасиловали ее и попытались сжечь, чтобы скрыть преступление. Пострадавшую они бросили около железнодорожных путей.

Ранее «360» опубликовал видео с места происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.