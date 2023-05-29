Происшествия 29 мая 2023, 21:20 Мошенники с большой дороги. Полиция разоблачила банду автоподставщиков Ставропольская банда автомошенников насчитывала 30 человек РИА «Новости»

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Полиция смогла пресечь банду мошенников, которые промышляли подставными авариями. В долю взяли экспертов-страховщиков и оценщиков. Преступники орудовали несколько лет и успели «заработать» более миллиарда рублей.

Задержана банда автомошенников

Полицейские Ставропольского края задержали автоподставщиков. Из-за их мошенничества в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах существенно взлетели цены на автостраховку, сообщил СК.

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Преступники отличались небывалым размахом. По предварительным данным, в банду входили 30 человек: опытные водители, представители крупнейших страховых компаний, сотрудники их служб безопасности и эксперты-техники и оценщики.

Последняя афера, которую сорвали правоохранители, должна была принести мошенникам почти два миллиона рублей. Главарь попытался скрыться через Верхний Ларс в Грузии, но его успели задержать до того, как он пересек государственную границу России. Также в СИЗО находятся бухгалтер и программист банды.

РИА «Новости»

Попались на несоответствии

Следователи полагают, что банда действовала с декабря 2020 года. Сначала они шли по классической схеме: инсценировали на дорогах аварии с различными повреждениями машин, а потом требовали возместить ущерб.

Скоро предприятие по автоподставам расширилось. Теперь участники банды не только фальсифицировали ДТП, но и производили оценку стоимости якобы поврежденного автомобиля, а после направляли дела в «Росгосстрах» и другие страховые компании для получения компенсации.

Однако преступники в конце концов допустили ошибку. «Росгосстрах» обратил внимание на экспертные заключения транспортно-трасологических экспертиз о несоответствии фактических повреждений машин заявленным обстоятельствам аварий. После этого к делу подключились следователи.

Сейчас полицейские выясняют имена всех участников «автобизнеса». У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, персональные компьютеры и специальное оборудование. Арестованы недвижимое имущество, автомобили премиум-класса и банковские счета.

Также было найдено множество банковских карт — общий оборот денежных средств на них составил более полутора миллиардов рублей.

Устроили сотни аварий

Ранее, в январе этого года, подмосковные полицейские обнаружили банду мошенников, которые орудовали на старых Bentley Continental и Nissan Cedric. Как правило, они устраивали аварии в местах с круговым движением, писал Telegram-канал «112».

Преступники выжидали коммерческий транспорт, преследовали его до удобной позиции и совершали столкновение. После отказывались от европротокола, оформляли ДТП и обращались в страховые компании за возмещением ущерба.

Так как машины мошенников были дорогостоящими, то и ремонт их стоил немало. ОСАГО эти расходы полностью покрыть не могло. Тогда автоподставщики подавали в суд на владельцев грузовиков и таким образом удваивали свой «заработок».

Один из ключевых участников банды оказался сотрудником полиции, второй — юристом. По некоторым данным, мошенники успели устроить около сотни аварий.

Пенсионеры вне закона

Другую банду автомошенников из Подмосковья возглавляла пенсионерка из Москвы. Она с подельниками каталась на машине со сломанным зеркалом и охотилась на пожилых водителей, рассказывал Telegram-канал «Первый Московский».

Когда мошенники находили нужную машину, они ее обгоняли и незаметно бросали в корпус какой-нибудь мелкий предмет. Чуть позже жертву останавливали под предлогом якобы совершенного ДТП.

Чтобы оценить ущерб, пенсионеры вызывали сообщников, которые изображали сотрудника полиции и рабочего автосервиса. Общими усилиями они убеждали жертву заплатить несколько десятков тысяч рублей за сломанное зеркало.

РИА «Новости»

Мошенникам нельзя платить

Эксперты устверждают, что обычных мошенников, специально провоцирующих ДТП в надежде «сбить» деньги на месте, можно отпугнуть всего одной фразой. Как правило, они не связываются с теми водителями, которые сразу готовы вызвать сотрудников ГИБДД.

Все разговоры с якобы пострадавшими водителями нужно вести спокойно. Нельзя признавать свою вину — в этом должны разобраться автоинспекторы. Разговор стоит записывать на камеру или диктофон, а в машине лучше всего иметь видеорегистратор.

Однако все это не отменяет внимательности на дорогах: нужно следить за теми, кто двигается впереди. Автомобиль мошенника можно вычислить по многим деталям вождения: он резко перестраивается, едет рывками, то ускоряясь, то замедляясь, вопреки логике движения.

Иногда автоподставщики устраивают аварии с помощью стояночного тормоза. Когда им пользуются, стоп-сигналы на автомобиле не загораются. Водители, привыкшие фокусировать внимание только на них, рискуют не успеть вовремя затормозить.