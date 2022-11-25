Эксклюзив 25 ноября 2022, 15:25 (обновлено: 25 ноября 2022, 16:30) Младенец умер спустя 7 часов в реанимации. Семья винит во всем пьяного анестезиолога Семья из Новосибирской области обвинила анестезиолога в гибели младенца

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Полуторамесячный мальчик умер в реанимации Чистоозерной ЦРБ в Новосибирской области. Родители ребенка заявили, что анестезиолог не смог оказать помощь младенцу, потому что заступил на смену пьяным. Отец мальчика записал диалог с врачом, который признался, что пришел на работу с похмелья.

Дядя умершего ребенка в беседе с «360» рассказал, что сейчас брат и его жена находятся в шоковом состоянии.

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«Я не знаю, кто виноват в случившемся. Вскрытие сделали, вся информация у следователей», — сказал мужчина.

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По его словам, у племянника был кашель, расстройство стула. Мальчика доставили в больницу 18 ноября, но уже вечером 21-го числа перевели в реанимацию, потому что состояние ухудшилось. В 2:00 врачи просили разрешение поставить катетер, потому что не могли найти вену для инфузии. А в 3:00 младенец умер.

«Супруга [брата] видела, что анестезиолог в неадекватном состоянии был. На следующий день [после смерти ребенка] попросили записать это видео. Нам сказали, что его уволили уже», — добавил собеседник «360».

На смену с похмелья

На записи, которую сделал отец погибшего мальчика, врач говорит, что 21 ноября с похмелья заступил на смену в отделение реанимации

«Многие сотрудники видели, что я с похмелья. Начали оказывать помощь. Самое главное было найти вену, чтобы провести инфузию, чуть позже ребенка перевели на ИВЛ, установлен зонд, чтобы его хоть как-то поить, чтобы не было обезвоживания. Катетер мы поставили, но он простоял недолго, он выпал. Мы какой-то объем успели пролить, но не полный», — рассказал анестезиолог, отвечая на вопросы мужчины.

Затем, по словам врача, они созванивались с санитарной авиацией, продолжили искать вену. Ребенок оставался на ИВЛ. Предприняли и еще одну попытку поставить катетер, для этого вызвали хирурга.

Региональное СУ СК РФ возбудило дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

По информации ведомства, ребенка доставили в больницу с признаками простудного заболевания. В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства смерти мальчика.