Происшествия 23 августа 2023, 23:20 «Международный день инфаркта». Петербуржцы пожаловались на атаку пауков в ЖК на Васильевском острове Жители ЖК «Светлый мир. Я — романтик» пожаловались на засилье пауков в домах Freepik

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Жители многоэтажки в ЖК на Васильевском острове в Санкт-Петербурге пожаловались на нашествие пауков. Членистоногих принесло в город весной с залива — по словам петербуржцев, к концу августа они вырастают и начинают активно размножаться, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Жители ЖК «Светлый мир. Я — романтик» каждый год жалуются на нашествие пауков. Летом весь район покрывается паутиной, пауки добираются даже до самых высоких этажей, о чем жители обычно пишут в общедомовых чатах.

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«Нашествие пауков происходит каждое лето. В конце августа они превращаются в проблему», — рассказала местная жительница.

Люди недовольны бездействием управляющей компании — по их мнению, специалисты никак не решают вопрос с засильем пауков. В УК отметили, что фасады домов до второго этажа в этом году уже мыли.

«Международный день инфаркта. Так что если вы слышали крики, меня не убивают — я встретила первого паука у себя в доме. Почему УК ничего не делает? Могли бы паутину убрать, весь дом в ней возле подсветки, как склеп какой-то!» — возмутилась в общедомовом чате одна из жительниц.

Управляющая компания ответила на претензии.

«Мойка витражного остекления выше второго этажа будет включена как статья начисления в протокол собрания, где жильцы выберут, нужна ли им мойка витражного остекления на ежегодной основе», — заявили в УК.

Также представитель управляющей компании напомнил, что ЖК построен на намывной территории с песчаной основой. Подсветка привлекает пауков. Обрабатывать фасады специальными средствами бесполезно, считают в УК, так как дожди смывают средства. В УК пообещали «искать варианты решения проблемы».