Происшествия 14 марта 2024, 16:16 Медаль за 50 убитых. Главное об отравленной гуманитарке для российских военных Члены РДК в Петербурге планировали отравить гумпомощь для российских военных

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Сотрудники ФСБ вскрыли ячейку организации «Русский добровольческий корпус»*, которая действовала на территории Санкт-Петербурга. Ее члены планировали отравить гуманитарную помощь для российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе силового ведомства. «360» собрал все, что известно о случившемся.

Отравленная гумпомощь

Силовики в Санкт-Петербурге задержали участников законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса»*. Группа состояла из четырех петербуржцев, которые читали материалы украинских СМИ. Они связались с РДК* и согласились совершать преступления в их интересах. Сначала выполняли простые задания: снимали фото и видео транспорта, предприятий ТЭК и оборонной промышленности. Это помогало террористам запускать беспилотники.

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После этого кураторы передали своим подельникам токсическое вещество. Они поручили арендовать гараж и оборудовать в нем лабораторию для отравления продуктов питания.

Всех членов террористической группировки задержали. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статье 205.5 УК России.

ФСБ РФ

Заключение под стражу

В этот же день Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу до 27 апреля трех подозреваемых. Им вменили участие в деятельности террористической организации.

Следствие установило, что в период с января по середину февраля 2024 года один из подозреваемых вместе с товарищем занимался разведкой. Они мониторили обстановку в районе пункта сбора гумпомощи для добровольческого подразделения «Эспаньола». Кроме того, следили за транспортом, который обычно используют для транспортировки грузов.

Pxhere

По основной версии следствия, 16 февраля подозреваемые приобрели GPS-трекер с функцией аудиозаписи. Гаджет спрятали в тайнике возле храма Сретения Господня. Позже они должны были закрепить его на грузовике, который доставил бы гуманитарную помощь в Мариуполь.

Правоохранительные органы установили, что в феврале один из участников группировки получил около 20 килограммов ядовитого вещества. Его отвезли в поселок Янино-1 в Ленобласти, где позже должны были смешать с продуктами и под видом гуманитарной помощи отправить бойцам СВО.

Членов РДК* задержали 28 февраля. Некоторые сразу признались в причастности к планируемому преступлению. Еще один отказался от дачи показаний.

Яд с доставкой на дом

Во время допроса у одного из задержанных попытались выяснить, с какой целью он хранил при себе несколько банковских карт, на которые регулярно поступали крупные денежные суммы. Вместо ответа мужчина сделал вид, что не понимает сути вопроса. Наличие нескольких мобильных номеров и аккаунтов в мессенджерах (три — в WhatsApp и два — в Telegram) он объяснил жизненной необходимостью.

Другой задержанный признался, что по заданию РДК* отправился за GPS-трекером и химическими отравляющими веществами.

Я поехал в компанию и забрал отравляющее химическое вещество (20 килограммов), которое предназначалось для военнослужащих и гражданских лиц. Задержанный петербуржец

Еще одному подозреваемому посылку с ядом для российских военнослужащих доставили прямо на дом.

«Это было задание от РДК*», — подчеркнул он.

Третий задержанный признался, что сотрудничал с РДК* и выполнял задания кураторов. Среди них была разведывательная деятельность в районе нефтеперерабатывающих заводов, железнодорожных депо, завода по производству дронов и его владельца, а также в пункте сбора гумпомощи для «Эспаньолы» и в магазине ДШРГ «Русич».

«По указанию РДК* через логистическую компанию получил мешок с химическими отравляющими веществами, которые должен был отправить в ДНР для отравления солдат РФ и населения», — рассказал он.

Медаль от Зеленского

Один из задержанных связался с представителями украинской разведки для уточнения некоторых деталей. Во время беседы куратор поинтересовался, делает ли его подчиненный пачки в «заводском режиме». В ответ на это петербуржец заявил, что отравленные продукты получаются как новые. Подозреваемый решил уточнить, для кого конкретно предназначается отравленная гуманитарная помощь.

Не только военнослужащим, беременным, афганцам тоже. У нас целевая аудитория — это те товарищи, которые находятся там. Больше народу — теплее и интереснее. Мы сейчас лепим каши, у тебя еще есть сахар и манка. Масштабы должны быть промышленные, один грамм уже вызывает неработоспособность организма, ты подмешал примерно четыре. Представитель украинской разведки

За выполнение этой задачи задержанных пообещали наградить медалью от президента Украины Владимира Зеленского. Один из подозреваемых решил уточнить у куратора и этот момент.

Чтобы ты медаль получил от Зеленского, надо, чтобы мы приговорили 50 человек, а чтобы мы приговорили 50 человек, нужно, чтобы мы сделали очень много каши. Представитель украинской разведки

В пресс-службе добровольческой бригады «Эспаньола» уточнили, что разработали операцию вместе с силовиками. Ее цель заключалась в пресечении деятельности украинских диверсантов.

«Таким образом в темную использовали не нас, все было ровно наоборот. Вовлеченным в операцию участникам „Эспаньолы“ пришлось до самого последнего момента изображать доверие, вплоть до их ареста», — указали в бригаде.

*«Русский добровольческий корпус» внесен в перечень террористических организаций, запрещенных на территории России.