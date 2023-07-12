Происшествия 12 июля 2023, 14:07 Массовое отравление детей в Орске. Главное Минздрав: 5 детей выписали из больницы после массового отравления в Орске РИА «Новости»

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Детям в Орске стало плохо после того, как они ели йогурт, произведенный на Новотроицком молокозаводе. Девять человек госпитализировали. Врачи следят за состоянием заболевших, Роспотребнадзор проводит проверку. Все, что известно к этому часу, — в материале «360».

Вспышка острой кишечной инфекции

Вечером 11 июля станция скорой помощи в Орске (Оренбургская область) получила вызовы от родителей 36 детей в возрасте трех-шести лет из-за начавшейся рвоты. Медики заподозрили у дошкольников пищевую токсикоинфекцию, заявила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

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Сначала появилась информация о восьми пациентах, попавших в больницу, их состояние оценивали как средней степени тяжести. Потом число госпитализированных выросло до девяти.

РИА «Новости»

«У остальных симптомов заболевания уже нет, но в течение ближайших двух часов будет проведен контроль их состояния на дому», — написал утром 12 июля губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что состояние отравившихся детей стабильно. Роспотребнадзор и правоохранительные органы начали проверку, в ситуации также разбираются региональные Минобразования и Минздрав.

Причина отравления детей в Орске

По предварительным данным, все отравившиеся ходили в детские садики, где во время одного из приемов пищи им давали йогурт Новотроицкого молокозавода.

«Поставки всей продукции с этого предприятия приостановлены как в социальные учреждения, так и в розничную сеть до выяснения всех обстоятельств», — подчеркнул Паслер.

РИА «Новости»

Глава Минздрава Оренбургской области обратилась к образовательным организациям и дала им поручение временно сменить поставщиков.

«Во всех бюджетных учреждениях области на период аномальной жары запрещено использование молочной продукции без термообработки», — сообщила Савинова.

Оперативный штаб рекомендовал жителям региона не употреблять молочные продукты Новотроицкого молокозавода, которые произвели 11 или 12 июля.

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«В рамках расследования Юго-Восточным территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Оренбургской области проводится санитарно-эпидемиологическое обследование Новотроицкого молокозавода с организацией лабораторного обследования персонала, отбором проб молочной продукции, смывов с объектов окружающей среды, питьевой воды», — заявили в Роспотребнадзоре.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Что известно о состоянии пациентов

Пятерых детей решили выписать из больницы, так как их состояние медики оценили как удовлетворительное, а жалоб на самочувствие нет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Таким образом в стационаре продолжают лечение четверо детей, только двое получали инфузионную терапию — капельницы. Остальным это по состоянию не требовалось», — уточнила глава ведомства Татьяна Савинова.

По ее словам, врачи не наблюдали ни у одного ребенка ухудшения состояния, но у двух маленьких пациентов зафиксировали небольшое повышение температуры — не более 37,5 градуса.

В детских садах Орска усилили утренний фильтр, специалисты проверили пищеблоки учреждений. Результаты первых лабораторных исследований показали, что ПЦР-тесты детей на вирус оказались отрицательными. Бактериологические исследования пока находятся в работе и будут готовы через несколько дней.