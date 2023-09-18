Эксклюзив 18 сентября 2023, 10:18 Массовая драка произошла в кафе в Башкирии «360»: группа молодых людей устроила массовую драку в кафе в Баймаке

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Массовая драка произошла в кафе «Зуфар» города Баймака в Республике Башкортостан. Молодые люди начали словесную перепалку, после чего продолжили выяснять отношения с помощью кулаков. Об этом сообщил источник «360».

Конфликт произошел между двумя группами мужчин. Правоохранители установили и доставили всех участников драки в отделение МВД России по Баймакскому району. Зачинщиков конфликта привлекли к административной ответственности.

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Сотрудники полиции 14 сентября задержали участников массовой драки в Красногорске в поселке Ильинское-Усово. В результате потасовки автомобиль местной жительницы получил повреждения. В отношении четырех мужчин составили административные протоколы по нескольким статьям: 20.1 «Мелкое хулиганство» и 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию». КоАП РФ.

Ранее массовая драка произошла на Волоколамском шоссе в Москве. По данным МВД, словесная перепалка переросла в потасовку. Правоохранители доставили в отделение несколько человек для проверки на причастность к произошедшему.