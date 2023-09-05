Эксклюзив 05 сентября 2023, 19:36 «Машина очень похожа». Родные не дозвонились до женщины, которая могла погибнуть в ДТП с электричкой Предполагаемая погибшая в ДТП в Раменском выходила на связь около полудня Соцсети

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В аварии с электричкой в Раменском городском округе погибла женщина. Родственники предполагаемой жертвы ДТП рассказали «360», что в последний раз она выходила на связь около полудня.

За рулем находилась женщина

Авария с участием легковушки и электрички в районе станции Кузяево случилась днем 5 сентября. Изначально появилась информация о том, что в машине находился мужчина, который от полученных травм скончался на месте. Однако спустя время в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью сообщили, что за рулем легковушки была женщина 1974 года рождения.

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«Допустила выезд на запрещающий сигнал светофора при пересечении нерегулируемого железнодорожного переезда, где совершила столкновение с электричкой. В результате чего женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте», — уточнили в ведомстве.

Не выходит на связь

Зять предполагаемой погибшей рассказал «360», что она работала в агентстве, которое занимается строительством дачных домов.

Насколько я знаю, она ехала на съемки. <…> Когда стройка идет, фотографируют процесс. Сами не в курсе, я у ее сожительницы это узнал. Зять предполагаемой погибшей

Предположительно, женщина собиралась ехать в район села Гжель.

«Последний раз в районе 12:00 общалась со своей сожительницей», — уточнил собеседник.

Дочь предполагаемой погибшей уточнила, что не может дозвониться до матери. В Сети распространились фотографии с места аварии. Она отметила, что на снимках легковушка похожа на автомобиль матери.

«Я видела фотографии, машина очень на ее похожа», — добавила она.

Родственники женщины пока не знают, действительно ли именно она оказалась жертвой аварии. Официального подтверждения ее смерти нет.

При ДТП автомобиль почти полностью смяло. В пресс-службе Московской железной дороги уточнили, что машинист электрички применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку по факту аварии на железной дороге. В пресс-службе ведомства уточнили, что ДТП произошло в 13:30 рядом с платформой Кузяево Казанского направления МЖД. Движение поездов восстановили в 15:45. По результатам проверки при наличии оснований специалисты примут меры прокурорского реагирования.