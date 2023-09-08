Происшествия 08 сентября 2023, 23:52 Манипулируют страхом. Почему пенсионеры и учителя становятся поджигателями военкоматов Психолог Рощин: поджигатели военкоматов не зомбированы, они просто напуганы Freepik

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В Санкт-Петербурге произошел очередной случай поджога военкомата. Злоумышленницей оказалась 58-летняя работница местного «Водоканала». По словам очевидцев, женщина вела себя как зомби. Даже когда несколько мужчин попытались ее остановить, она продолжила атаковать здание, бросая камни в окна. Социальный психолог Алексей Рощин рассказал «360», что зомбировать человека по телефону нельзя, а мошенники используют лишь стандартные психологические приемы.

Хотела уничтожить «главного бандита»

Бросившую в здание коктейль Молотова петербурженку задержали. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», она объяснила свой поступок тем, что пыталась добраться до похитителя своих «девяти миллионов рублей». Мошенники внушили ей, что внутри военкомата якобы сидит «главный бандит».

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Женщина купила горючего, набрала целый пакет камней и отправилась к месту. Ей удалось лишь развести небольшой огонь у дверей учреждения и разбить окно. Все происходило посреди дня, и вокруг быстро собрались очевидцы, которые остановили ее.

«Я первый раз встречаю такое! Это предатели, самые натуральные! Такие предатели!» — так возмущались мужчины, которые оказались рядом.

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Главный крючок — страх

На видео заметно, что женщина чувствует себя не очень хорошо. У нее стеклянный взгляд, и она совсем не идет на контакт. При этом все же о зомбировании говорить не стоит, считает психолог Алексей Рощин.

«Дело не в зомбировании, естественно. Зомбировать по телефону, на самом деле, конечно, никого нельзя. Это просто многоступенчатая работа. Прежде всего это связано с тем, о чем уже много раз рассказывали: у людей под предлогом того, что им надо „защитить свои деньги“, эти самые деньги каким-то образом выманивают. Вот главный, в данном случае, крючок. По сути дела, все эти звонки, которые поступают от мошенников, изначально преследуют одну цель: они выявляют людей, у которых слишком высокая тревожность по поводу сохранности их денег», — отметил он.

После того, как человек понимает, что лишился накопленных средств, он впадает в шоковое состояние, так как реализовался его самый большой страх.

В таких случаях психика у многих людей не выдерживает. В это время наступает то, что в психологии называется измененным состоянием сознания. Это аналог того, что бывает, когда человек очень много выпьет или уколется сильным наркотиком. В данном случае оно достигается без всяких наркотиков. Алексей Рощин социальный психолог

Безумная надежда

После этого у жертвы возникает одно очень сильное желание: пусть все будет как было раньше. Подобное случается практически со всеми людьми, когда они испытывают горе или страх, отметил психолог. В этот момент аферисты не дают человеку одуматься и предлагают ему выход из ситуации. Они обещают, что он сможет вернуть свои деньги, если сделает все, что ему скажут.

«И человек хватается за эту возможность, как за соломинку. Многие, особенно в состоянии шока, согласятся на все. Это безумная надежда», — отметил эксперт.

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Подобное произошло и с женщиной из Санкт-Петербурга, отметил собеседник «360». Скорее всего, у нее случился невротический шок. Поэтому ее состояние было похоже на зомбированное или наркотическое, хотя в крови никаких наркотиков не было.

«И человек сам себя одергивает, сам себе не дает взглянуть на ситуацию реально. Происходит мгновенная регрессия в детское состояние. И, кстати говоря, именно поэтому человеком становится удобно манипулировать. Он начинает вести себя как ребенок, потерявшийся в большом городе. И тогда он просто готов следовать любым инструкциям, потому что ему страшно, и он хочет, чтобы его кто-то поддержал и помог», — добавил психолог.

Один из главных советов, которые можно дать тем, кто попал в подобную ситуацию — подумать и вспомнить, что он взрослый человек, а не ребенок. Необходимо оценивать все, что советуют другие люди, потому что никто за них этого не сделает, заключил Рощин.

Количество поджогов военкоматов минувшим летом исчисляется десятками. Среди тех, кто пошел на преступление — пенсионеры, продавец, учитель, профессор, школьник. Преступники они или жертвы — однозначно сказать нельзя. Однако отвечать перед законом им придется.