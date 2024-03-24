Эксклюзив 24 марта 2024, 18:45 «Мама, здесь стреляют». Еще один школьник выводил людей из Crocus City Hall Мать 14-летнего Артема: сын вывел из Crocus City Hall около 100 человек РИА «Новости»

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Артем, работавший в день теракта в Crocus City Hall, помог выбраться из здания десяткам посетителей. О героическом поступке 14-летнего мальчика рассказала «360» его мама Александра.

Сын работал в гардеробе

«Позвонил мне в начале девяти. Я поняла — что-то не так, потому что в это время он обычно не звонит, им не разрешают пользоваться телефоном на работе. Надрывным голосом, запыхавшийся, он произнес: „Мама, здесь стреляют“», — поделилась она.

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Женщина пояснила, что затем ребенок сказал, что уже на улице и в безопасности. Она сразу же приехала за ним.

О подвиге Артема стало известно позже

«Я сразу не поняла даже, что он кому-то помогал. Он на этом не делал акцент. Это потом я уже начала расспрашивать подробности», — сказала Александра.

Выяснилось, что он слышал выстрелы. Прибежала коллега и сообщила о взрыве. Затем побежала толпа людей, около 100 человек, отметила мама.

«У него была возможность выйти сразу, но увидел, что толпа бежит в тупик, в коридор, в котором нет выхода, и побежал к ним, чтобы перенаправить, помочь выбраться», — добавила она.

Паника, давка в концертном зале

По словам женщины, никто не понимал, что делать.

«В этой ситуации он как-то успел среагировать, сообразить, взять себя в руки, открыл дверь, и они с товарищем проконтролировали, чтобы все вышли. Потом они вышли сами. На улице продолжали помогать, потому что люди не понимали, куда бежать, где что находится, все были в таком шоке, что не могли разобраться даже на улице: где МКАД, парковка и метро», — рассказала Александра.

Сын отвел всех подальше от здания, кого-то проводил до метро, кого-то на парковку. Только после этого позвонил матери.

Теракт оставил отпечаток на психике подростка

Александра работает детским психологом и не раз проговаривала с семьей, как вести себя в той или иной ситуации.

«У меня трое детей. Всегда провожу инструктаж по безопасности. Самое главное, что говорю: „Паниковать, рыдать, плакать будете потом, а в первую очередь думайте, что надо сделать“. И категорически говорила — никогда ничего не снимай в таких ситуациях, спасайся, телефон потом», — пояснила она.

Женщина добавила, что в первый вечер, поняв масштабы трагедии, когда пришло осознание случившегося, всей семье стало плохо. Артем боялся к окнам подходить, ночью плохо спал и постоянно вздрагивал. Сейчас уже школьник чувствует себя лучше, но женщина уговаривает его обратиться к психологам, так как родственников нельзя терапировать самим.

«Пока отказывается, но, возможно, я смогу его убедить», — заключила она.