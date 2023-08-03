Происшествия 03 августа 2023, 17:59 Мальчика едва не ослепили полотенцем в лагере в Невинномысске Мэр Невинномысска рассказал о проверке после избиения ребенка полотенцем в лагере РИА «Новости»

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Несколько детей, отдыхавших в лагере «Гренада» в Невинномысске, после отбоя напали на 11-летнего мальчика. Один из обидчиков намочил полотенце, связал в узел и стал наносить им удары, попав в том числе по глазам. Зрение к пострадавшему пока не вернулось. Он видит только контуры предметов, сообщила во «ВКонтакте» сестра подростка.

Взял полотенце и лупил, куда хотел

По ее словам, драка произошла ночью 2 августа. Мальчика сначала завели в туалет, а там начали избивать. Один из нападавших пустил в ход мокрое полотенце, которым «лупил, куда хотел».

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«Попал в глаза. Сейчас [брат] находится в глазной микрохирургии в Ставрополе, видит только контуры предметов и неизвестно, будет ли он видеть дальше», — поделилась она.

Пока врачи не дают прогнозов. По информации девушки, в лагере вожатые не следили за детьми, все были предоставлены самим себе.

«В отрядах перемешаны дети из неблагополучных семей, что как минимум должно настораживать руководство», — пожаловалась сестра пострадавшего.

Информацию распространил паблик «Подслушано в Невинномысске». Там же опубликовали фото ребенка с заклеенными глазами.

Сообщество «Подслушано Невинномысск» во «ВКонтакте» / «ВКонтакте» Сообщество «Подслушано Невинномысск» во «ВКонтакте» / «ВКонтакте» Сообщество «Подслушано Невинномысск» во «ВКонтакте» / «ВКонтакте»

Начало проверки из-за драки

На случившееся отреагировал мэр города Михаил Миненков. По его словам, сейчас в лагере идет межведомственная служебная проверка. После этого материалы направят в «заинтересованные органы», уточнил он в своем Telegram-канале.

Мэр заверил, что в лагере незамедлительно примут дополнительные меры организационного характера и усилят контроль за дисциплиной и взаимоотношениями детей.

«И мы с самого начала на связи с родителями (законными представителями) детей», — добавил Миненков.

В видеообращении чиновник уточнил, что в «Гренаде» подрались два мальчика — один окончил четвертый, второй — пятый класс.

«Один другого полотенцем мокрым ударил, повредил глаз. [Травмы] средней тяжести. Родители все в курсе. Правоохранительные органы занимаются, уверен, что разберутся», — подчеркнул он.

Отдельно он обратился к родителям детей, указав на то, что за ними нужно следить и воспитывать так, чтобы они не были такими бессердечными по отношению друг к другу.

«Попрошу без домыслов и слухов», — заключил мэр.

В комментариях к записи некоторые пользователи начали возмущаться тем, почему за детьми не проследили вожатые. Некоторые местные жители делились, что их дети в этом лагере отдыхают не первый год и всегда были под контролем. Нашлись и те, кто обвинил сестру пострадавшего в хайпе.

Проверка по факту случившегося продолжается. Кто будет компенсировать семье лечение ребенка после травмы глаз — пока непонятно.