Происшествия 27 декабря 2022, 18:24 Макеевский расстрел. Что известно о кровавом преступлении в Донбассе Бандиты расстреляли цыганскую семью в Макеевке. Что известно РИА «Новости»

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Убийство в Макеевке всколыхнуло весь Донбасс. Злоумышленники вломились в частный дом и хладнокровно расстреляли целую семью, не пощадив маленьких детей. Поводом едва ли стала корысть — преступники не взяли никаких ценных вещей, угнали лишь иномарку. Подозреваемых задержали, их мотивы пытаются выяснить следователи.

Убийство в Макеевке

Поздно вечером 26 декабря в Макеевке в Донецкой Народной Республике убили цыганскую семью. Жертвами стали восемь человек, в том числе трое детей. Младшему ребенку исполнился всего год, старшим было по семь и девять лет.

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По данным местных правоохранительным органов, убийцы скрылись с места преступления на автомобиле, который они угнали у погибших. Чтобы задержать преступников по горячим следам, объявили план-перехват.

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Четверых подозреваемых удалось поймать уже в Донецке. Во время обыска в квартире следователи изъяли автомат АК-74, три магазина к нему и пару гранат. Все оружие отправили на экспертизу.

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Ценности остались нетронуты

Тревогу поднял муж одной из женщин: вернувшись домой, он нашел супругу и всех домочадцев мертвыми. Бандиты расправились с ними выстрелами в упор в голову. Мужчина позвонил тестю и в МВД, сообщило РИА «Новости».

Как рассказал отец одной из погибших, его дочь жила вместе с сыном и мужем, родителями мужа, а также его двумя сестрами с детьми. Причину нападения родственники жертв не назвали, но они сомневаются, что целью злоумышленников было ограбление.

Они не взяли никаких ценных вещей в доме и не стали снимать дорогие украшения с тел убитых. Украли лишь синий автомобиль марки Skoda. Местные правоохранительные органы пока отказались давать комментарии по делу.

«Я был в милиции сейчас, разговаривал с начальником уголовного розыска. Пока следствие идет, он не хочет разглашать. Я у него спрашиваю: причина в чем, почему? Он говорит: преступник не в адеквате, не может разговаривать», — рассказал отец убитой.

Telegram-канал Центра общественных связей МВД ДНР уточнил, что подозреваемые — ранее судимые жители микрорайона Калининский. Они признались, что пошли на преступление из корыстных побуждений ради кражи машины и ценного имущества.

Донбасс под обстрелом

Все это время украинская сторона продолжает обстрелы Донбасса. Накануне в сторону города выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра. Несколько дней назад, 25 декабря, ВСУ дважды за 20 минут обстреляли Макеевку натовскими снарядами калибра 155 миллиметров.

Ночью 23-го числа украинские военные атаковали Червоногвардейский район. Удары нанесли четырьмя крупнокалиберными снарядами. Днем, помимо Макеевки, под огонь попали Донецк, Горловка, Майорск и Ясиноватая.

Российская армия ответными ударами по позициям ВСУ уничтожила две установки реактивной системы залпового огня «Град», которые находились неподалеку от Макеевки, и польскую самоходную артиллерийскую установку «Краб» возле Северска.