Эксклюзив 30 марта 2023, 01:41 «Лишали работы и денег». Жена нанесшего себе увечья актера рассказала о причинах его поведения Жена актера Шувалова: мужа убирали из постановок, поэтому он нанес себе увечья Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева

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Актер Русского драматического театра в Улан-Удэ Артур Шувалов стал ранить себя после спектакля на глазах у зрителей и коллег. Супруга артиста Светлана Полянская рассказала «360», что побудило ее мужа пойти на такое.

Просили всем коллективом

«Состояние у мужа сейчас нормальное, он задел вену. Врачи зашили и отпустили домой», — отметила она.

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По словам Светланы, начиная с августа 2022 года директор театра говорила о том, что Шувалова нужно уволить потому, что «так сказали сверху». После прихода художественного руководителя Вячеслава Дьяченко разговоры об увольнении продолжились.

«Мужа убирали из постановок и не давали ролей. Собирались всякие внутренние расследования, вменяли ему разного рода дисциплинарные взыскания, которые не соответствовали действительности. А потом на основании этого лишали премии. Получается, что его лишали работы и денег. Мы приходили всем коллективом к руководству и просили не увольнять Артура, но все было безрезультатно», — рассказала собеседница «360».

Светлана отметила, что ее тоже стали убирать из новых постановок. В итоге, в так называемом черном списке худрука оказались она, ее супруг и еще ряд артистов.

Опровержение театра

Полянская подтвердила информацию об онкологии мужа, о которой ранее сообщали Telegram-каналы.

«С 2020 года супруг перенес уже две операции. Последнее обследование показало, что у него есть две точки в печени. Поэтому говорить о полной ремиссии нельзя», — отметила актриса.

Она уже написала заявление об увольнении. Шувалов пока еще не подписывал документ потому, что у него сейчас идет суд по поводу незаконного лишения премии.

Корреспондент «360» связался с художественным руководителем Государственного русского драматического театра им. Н. А. Бестужева Вячеславом Дьяченко.

«На сайте театра будет официальный ответ по поводу инцидента. Претензии пострадавшего актера не соответствуют действительности. Он получал зарплату, играл роли», — сказал он.

Также Дьяченко отметил, что жена Артура Шувалова написала заявление об уходе, но ее попросили доиграть репертуар, в котором она задействована. По поводу действий самого актера он сказал, что с этим вопросом лучше обратиться к медицинским работникам.