Эксклюзив 13 сентября 2023, 13:44 Лифт с пассажирами упал с восьмого этажа в многоэтажке Краснодара Жители дома Краснодара с упавшим лифтом заявили о вине управляющей компании

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Травмы различной степени тяжести получили жители многоэтажного дома Краснодара во время падения лифта с восьмого этажа. Краевой главк СК завел уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Жительница дома Елена Семивокова в беседе с «360» заявила, что о неисправности лифта знала управляющая компания, но никаких действий не предприняла даже после предписания надзорных органов.

Женщина пояснила, что лифт упал в третьем подъезде третьего корпуса. По ее словам, пострадали мужчина, который получил перелом ноги в районе колена, и ребенок. Их увезли в больницу.

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«Они сели в лифт на восьмом этаже и сразу понеслись вниз. То есть даже останавливающий механизм не сработал», — подчеркнула она.

Елена уточнила, что дом сдали в эксплуатацию в 2017 году. Но в марте управляющая компания объявила, что намерена собрать с жильцов дополнительные деньги на ремонт трех остановленных лифтов.

Собеседница «360» также показала акты освидетельствования работы подъемников. По упавшему лифту в тексте документа говорилось, что там необходимо установить компенсирующие цепи, так как износ канатов предельный и уже есть разрыв.

Жительница дома подчеркнула, что на акты проверки Управление по жилищным вопросам Краснодара в мае выдало предписание управляющей компании о необходимости ремонта лифтов. Но это решение проигнорировали.

Обслуживающая дом организация обратилась в Арбитражный суд и попросила приостановить выполнение предписания. Еще при приеме документов суд управляющей компании отказал. Первое заседание планировали провести 7 сентября, но его перенесли.

В пресс-службе краевого главка СК уточнили, что в упавшем лифте находились двое взрослых и двое детей трех и четырех лет. В ведомстве добавили, что в больницу увезли всех. Врачи диагностировали у мужчины перелом ноги, женщина и дети отделались легким испугом.

На место происшествия выехали криминалисты, которые намерены установить все обстоятельства случившегося, забрать техническую документацию на лифты и оценить работу ответственных за безопасную работу подъемников.