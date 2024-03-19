Эксклюзив 19 марта 2024, 12:05 «Лично мы не участвовали». Родители опровергли новости о фиктивных сборах от Тарасенко Мать спортсмена из куба «Чемпион» не сдавала деньги Тарасенко на поездку в Дубай

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Новичок ростовского СКА и автор проекта «Толя о футболе» Анатолий Тарасенко оказался в центре крупного скандала. В Сети появилась информация, что мужчина, будучи тренером, собирал деньги на соревнования детей за границей, но затем поездки срывались. В частности, родители юных спортсменов из екатеринбургского клуба «Чемпион» якобы сдали Тарасенко пять миллионов рублей для турнира в Дубае, но футболист проиграл их на ставках. Однако мать одного из воспитанников «Чемпиона» Светлана в интервью «360» опровергла эту информацию

Женщина рассказала, что ее сын занимается в клубе несколько лет, однако за границу он не ездил. Прошлым летом у детей было много соревнований, но по России. Никаких проблем не возникало.

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«Не в курсе. Не могу вам никакую информацию дать. Лично мы не участвовали. Вообще никаких проблем, прекрасные тренеры, кто с нами работает. С первого класса занимается, сейчас в шестом», — прокомментировала она новость о денежных сборах Тарасенко.

Самого Анатолия собеседница тоже лично знает. Информация о поборах и игорной зависимости Тарасенко ее удивила.

«Мы по России ездили прошлым летом — все прекрасно было <…> дети в восторге», — сообщила она.

Автор Telegram-канал «Мутко против» рассказал, что случаев со сборами денег, а затем отмененными поездками было несколько. В схеме даже участвовали мать и жена спортсмена. Сам Анатолий, по данным канала, сейчас лечится от игорной зависимости, а несколько пострадавших родителей якобы написали на него заявления в полицию.

Ростовский СКА расстался с Анатолием Тарасенко после финансового скандала.

«Несколько недель назад мы заявили Анатолия как нового игрока СКА Ростов-на-Дону. Но в связи со сложившейся ситуацией мы приняли решение аннулировать наш контракт. Подобные действия недопустимы», — указали представители ФК.

До 2018 года футболист играл за различные клубы. Затем Тарасенко тренировал детские команды и даже основал собственный детско-юношеский клуб в Екатеринбурге.

Иногда не только родители, но и сами дети становятся жертвами аферистов. Только в Москве на уловку мошенников за год попались более 250 подростков. Злоумышленники обманывали несовершеннолетних через сайты объявлений, шантажировали и даже просто отбирали телефоны у доверчивых детей.