Эксклюзив 05 сентября 2023, 13:23 «Лежит в луже крови». На участника СВО из Батайска напали прохожие с оружием «360»: пострадавший в Батайске участник СВО должен был отправиться на службу

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Противники СВО напали на только что вернувшегося из зоны боевых действий военного Вячеслава, когда тот гулял по Батайску с девушкой. Завязалась драка, в бойца выстрелили более 12 раз, после чего медики увезли тяжелораненого и провели операцию. «360» пообщался с матерью и адвокатом пострадавшего и выяснил подробности происшествия.

Толкнули и избили

Адвокат раненого бойца Михаил Ревякин подробно описал, как возник конфликт. По его словам, участник СВО во время прогулки со своей девушкой по городу Батайску встретил одноклассника, с которым завязал беседу около кафе «Клевер». Во время разговора к ним подошли несколько мужчин, молодой человек из этой группы намеренно стал провоцировать конфликт своим поведением.

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«Один из них зацепил Вячеслава. Специально, скорее всего, как об этом говорят свидетели. После того, как это произошло, Вячеслав даже не заметил, что его зацепил рядом проходящий мужчина с компанией. Еще через некоторое время Вячеслав увидел, что на него пристально тот человек, который зацепил его плечом, смотрит. После этого между ними возник разговор», — заявил адвокат.

По словам Ревякина, к мужчине затем подошли 10 человек, которые стали избивать его руками и ногами. Один из них не менее 12 раз выстрелил в военного из пневматического оружия.

«Эти действия должны быть квалифицированы как исходя из того, что был причинен определенной степени тяжести вред здоровью, так и исходя из того, что намерения, умысел в процессе этого конфликта, который изначально не заключался в том, чтобы причинить смерть Вячеславу, но в конечном счете было намерение на то, чтобы убить», — добавил Ревякин.

Извлекли пять пуль

Про нападение мать военного Елизавета Николаевна узнала не сразу. По ее словам, она увидела сына, когда тот нуждался в медицинской помощи и истекал кровью.

«Я узнала чисто случайно. Утром пришла, позвонила. Дочка и говорит, что там какую-то рану надо обработать. Я пришла к нему, он лежит в луже крови, весь в крови, полностью. Я когда начала снимать пластыри, которыми ему оказали первую помощь, то увидела, что там вот такие дырищи, на полпальца. Я говорю, не поможет никакая перекись», — рассказала мать Вячеслава.

Операция заняла у медиков примерно один час 40 минут. Врач вытащил из тела бойца пять пуль. Мать пострадавшего добавила, что сын на днях должен был снова отправиться в зону СВО

Ростовские следователи возбудили уголовное дело в связи с избиением российского военного. Губернатор региона Василий Голубев заявил, что он внимательно будет следить за расследованием.