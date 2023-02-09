Происшествия 09 февраля 2023, 18:49 (обновлено: 09 февраля 2023, 20:06) Неисправность светофора, наглость водителя или недосмотр ГИБДД. Кто виноват в ДТП на западе Москвы Автоэксперт Хайцеэр: в ДТП на Мичуринском проспекте виноваты все, в том числе ГИБДД РИА «Новости»

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На Мичуринском проспекте в Москве вечером 8 февраля столкнулись два автомобиля: как сообщили в столичной прокуратуре, 36-летний водитель мерседеса при пересечении перекрестка не уступил дорогу BMW, за рулем которого был 39-летний мужчина. ДТП могло произойти в том числе по причине неисправности светофора — он непрерывно мигал желтым. «360» выяснил, почему возникают такие ситуации, как быстро должны реагировать городские власти и что делать водителям.

Виноваты все

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр призвал водителей руководствоваться правилами ПДД и здравым смыслом. Бывают ситуации, когда взаимная вежливость спасает от ДТП.

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«Мигающий желтый сигнал светофора — это же момент предупреждения о неразрешении на проезд. Это сигнал об опасности, неисправности», — напомнил автоэксперт.

По видео с места ДТП ясно, что светофор неисправен. Можно было обратиться в службы эксплуатации, которые отвечают за работу этого светофора, но о здравом смысле тоже не надо забывать, призвал собеседник «360».

Если аккуратно преодолевать такой перекресток, то велика вероятность, что ничего не произойдет. В случае аварии на Мичуринском проспекте один из автолюбителей оказался более наглым, предположил Хайцеэр.

В цифровой век, когда все отслеживается в режиме онлайн, городские службы обязаны мгновенно реагировать на поломки светофоров. По мнению автоэксперта, ГИБДД Москвы должна была быстро принять меры и обезопасить перекресток.

На этот перекресток незамедлительно должен был приехать специально обученный человек в погонах и с офицерским званием, с наличием палочки регулировщика. Ян Хайцеэр

Ситуация еще раз показывает, что сотрудникам ГИБДД нужно заниматься не только проверкой документов и состояния водителей, но и регулированием движения, подчеркнул Хайцеэр. В том числе от этого зависит безопасность на дорогах.

По словам собеседника «360», в какой-то мере виноваты все: и водитель, не уступивший дорогу, и городские службы, ведь этот участок проспекта оживленный и без светофора становится аварийным, и сотрудники ГИБДД, поскольку регулировка перекрестка могла бы предотвратить аварию.

РИА «Новости»

Контроль красного

Светофор контролирует дорожное движение. А его, в свою очередь, контролирует автоматика, напомнил в разговоре с «360» независимый автоэксперт по вопросам безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Есть такая история — контроль красного. Управляющая аппаратура сама себя проверяет на неисправность запрещающего сигнала. Наиболее опасными считаются выходы из строя запрещающих сигналов», — объяснил он.

РИА «Новости»

Если что-то перегорело, случилось короткое замыкание или обрыв кабеля, то такой контроллер, по словам автоэксперта, видит, что красные сигналы не загораются, и автоматически переводит аппаратуру в нерегулируемое состояние — включается мигание желтого сигнала.

Попов рекомендовал автолюбителям в таких случаях руководствоваться правилами проезда по нерегулируемому перекрестку.

Если есть знаки приоритета, то выполнять их. Уступать дорогу тому, кому нужно уступать, если едешь на второстепенной дороге. И проезжать первым, если двигаешься по главной. Если знаков приоритета нет, это равнозначный перекресток. И тогда преимуществом обладает транспортное средство, приближающееся справа. Дмитрий Попов

На восстановление работоспособности светофора, если неисправность связана с запрещающими сигналами или сигналами приоритета, дается 24 часа. На ремонт при выходе из строя по другим причинам — 72 часа.

«Если случай сложный и вышел из строя контроллер, то может быть принято решение о более длительном сроке восстановления оборудования, так как нужно будет его закупать», — добавил Попов.

РИА «Новости»

Срок ремонта устройства для регулирования движения зависит еще от того, насколько быстро выявили неисправность. Если светофор подключен к общей системе, инженеры увидят неполадку практически мгновенно.

Если неисправность носит программный характер, специалисты могут устранить ее дистанционно в автоматизированной системе управления движением, подытожил Попов.

В департаменте транспорта города Москвы, в столичном ГИБДД и ЦОДД на вопросы по телефону отвечать отказались.

«А мы при чем здесь, это вам в ГИБДД надо звонить», — заявили в Московской административной дорожной инспекции.

«360» направил вышеперечисленным учреждениям официальные письменные запросы.

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