Эксклюзив 21 июня 2023, 20:17 Сегодня багровый, завтра — зеленый. Кто окрашивает Дон и опасно ли это? Эксперт Минприроды Ростовской области Смирнова: Дон стал зеленым из-за уранина Telegram

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За последние несколько дней река Дон окрасилась в разные цвета. Сначала стала багровой, затем — болотисто-зеленой. Местные жители обеспокоены, что красители могут быть ядовитыми и навредят речной экосистеме. Почему Дон «заиграл» всеми цветами радуги и опасны ли попавшие в него вещества, разбирался «360».

1 Красный Дон Сообщения о посторонней жидкости в Дону под Ростовом-на-Дону появились в соцсетях еще 20 июня. Местные жители увидели, что в реку стекает ярко-красное вещество. В Сети опубликовали видео, на которых заметно, что поток растянулся на несколько метров от берега. Тем не менее одни люди купались, другие ловли рыбу. Telegram Эксперты заявили, что багровая жидкость — пищевой краситель. По словам руководителя управления по информационному сопровождению администрации города Марии Петровой, за сливом жидкости может стоять предприятие, которое находится недалеко от реки. «Районной администрацией были установлены следующие обстоятельства: предприятием ООО „Дон-Пласт“, производящим картонную упаковку, производился сброс пищевого красителя в реку Дон», — сообщила Петрова агентству «Красная весна». По данным издания «Подъем», в мэрии Ростова после оценки экологов и правоохранительных органов подтвердили причастность предприятия. «Дон-Пласт» пообещали оштрафовать.

2 Зеленый Дон В среду, 21 июня, местные жители заметили, что река неожиданно окрасилась в зеленый. По словам очевидцев, «теперь Дон по цвету напоминает болото». Из-за отсутствия точной информации некоторые предположили, что компания не остановила сброс красителей в реку и продолжила работу производства в обычном режиме. «Здесь находится предприятие примерно в 50-100 метрах отсюда. Мне кажется, это именно они сливают. Народ в Ростове-на-Дону забивает на это все, и это очень плохо», — беспокоился местный житель. Другие стали распространять информацию о том, что реку могли отравить, сбросив ядовитые химикаты. Фото: Telegram-канал Don_mash / Telegram Позже стало известно, что «Дон-Пласт», вероятно, не имеет отношения к новому цвета Дона. «Информация ложная, это все необоснованные обвинения, сейчас с этим всем идут разбирательства. Мы в курсе», — заявили «Подъему» в «Дон-Пласт». Очевидцы сообщили, что на место слива непонятного вещества «приезжали на лодке какие-то специалисты и изучали ситуацию». В областном Минприроды, в свою очередь, заверили, что беспокоиться не стоит. Новый цвет — это безвредный краситель, позволяющий найти место утечки. «Зеленый цвет — это не отходы. Инспекторы Минприроды воспользовались безвредным красящим веществом уранин, чтобы выявить место несанкционированного сброса. На экологию он не влияет: все нормально, все хорошо», — объяснили представители ведомства.

Далее — прямая речь собеседников «360».

3 Ведущий специалист Минприроды Ростовской области Александра Смирнова: расследование идет полным ходом Обследование другим красителем Наши инспекторы проводили обследование с помощью специального безвредного вещества — уранина (органическое соединение, относящееся к группе ксантеновых красителей, входящей в класс трифенилметановых красителей — прим. ред.) Они окрасили воду в зеленый цвет, чтобы найти источник утечки. Визуально в подводной канализации невозможно определить точное расположение сброса красителя. Уранин очень быстро рассеивается и не вредит ни воде, ни живым организмам. Вещество часто применяют в различных случаях, подобно этой ситуации. Пока обследование идет, и у нас нет точных отчетов. Министерство также ждет лабораторные пробы от Азово-Черноморского [территориального] управления [Росрыбаловства] и других служб, которые занимаются этим делом. Freepik Насколько безопасен уранин? Уранином часто красят водоемы, чтобы обнаружить утечки различных веществ. Только обычно это происходит в более отдаленных уголках. Конечно, люди забили тревогу, не зная, что это такое. Но краситель абсолютно безопасен. Повышенное внимание к этой ситуации вызвано тем, что люди просто не знают: использование такого красителя — нормальная практика. Река Дон / Википедия Кто сливал краситель в реку? У нас еще нет лабораторных проб воды, и это затрудняет понимание происхождения красной жидкости. Администрация города уже сообщала, что это была протечка у завода, но мы не можем утверждать точно. Пока что все выясняем. Многие городские службы в курсе ситуации — и прокуратура, и полиция. Расследование идет полным ходом.

4 Эколог Илья Рыбальченко: воды Дона растворят потенциально вредные вещества Навредит ли краситель экосистеме? Наносит ли вред краситель или нет — зависит от его концентрации. Пищевой краситель характерен тем, что в незначительных порциях его можно даже есть. Методики обнаружения пищевого красителя в водоемах подразумевают добавление других реагентов. Даже при малых концентрациях возможно определить, где именно произошла эта беда. Пока мы не располагаем информацией об изначальном количестве вещества, так что переживать рано. Freepik Дону ничего не угрожает? Мое спокойствие основано на двух вещах. Первое — скорее всего, это действительно пищевой краситель. Второе — работы по выявлению мест утечки с помощью химикатов проводят по регламенту. Как говорится, подряд двух «косяков» не бывает. Если по результатам анализов краситель окажется пищевым, населению вряд ли стоит беспокоиться. Тем не менее людям с аллергией я бы посоветовал быть аккуратнее: если они купались, то как минимум нужно после этого принять душ. Ожидать, что [в водах Дона] будут какие-то критично вредные концентрации, не нужно. Есть красители, которые можно непосредственно есть ложкой из огромной бочки. Другие же подразумевают незначительное содержание [химикатов] в исходном продукте. Freepik Будут ли недомогания у местных жителей? Сейчас рано делать прогнозы. Но раз уж такое событие произошло, нужно внимательно отслеживать несколько факторов. Аллергикам — контролировать свое состояние и принимать антигистаминные средства. Всем местным жителям — не употреблять пойманную рыбу в пищу в течение ближайших суток. Одного дня будет достаточно, поскольку Дон — река со стабильным течением, а не верховье Волги, где направление воды может меняться. То есть воды Дона растворят и унесут все вещества, которые потенциально могли бы быть вредными для реки.