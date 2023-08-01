Эксклюзив 01 августа 2023, 12:36 Новую атаку дронов подавили в Москве и Подмосковье. Кто и откуда мог запускать дроны Военный эксперт Литовкин оценил траекторию полета дронов, уничтоженных 1 августа РИА «Новости»

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Минобороны сообщило о пресечении атаки беспилотников по объектам в Москве и Подмосковье 1 августа. Система ПВО уничтожила два дрона над Одинцовским и Нарофоминским городскими округами области, еще один БПЛА подавили средства РЭБ. Потеряв управление, он рухнул на территории комплекса Москва-Сити. Траекторию полетов беспилотников и их возможные цели проанализировал в беседе с «360» военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

Анализ дальности и траектории полетов дронов

По мнению специалиста, запустили дроны, судя по их размерам, с границ Москвы или с территории Подмосковья. Такие БПЛА не могли лететь с Украины, так как расстояние, которое им необходимо преодолеть, слишком велико.

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«Эти дроны так далеко не летают. Значит, где-то на траектории их полета находится какая-то украинская агентура, продавшиеся бандеровцам люди или сами бандеровцы, которые вместе с беженцами проникли на территорию нашей страны», — высказал предположение собеседник «360».

По мнению Литовкина, эти лица получают составные части дронов через третьих лиц или в посылках, затем собирают и отправляют в сторону тех или иных объектов. Он также обратил внимание, что у злоумышленников имеется и аппаратура наведения.

«Дроны летают не сами по себе. Это не снаряд, который направили в ту или иную сторону и он летит сам по себе. Дрон обязательно ведет оператор — законспирированный агент бандеровской власти, разведывательного управления Украины или СБУ. Для меня это однозначно понятно», — подчеркнул он.

Почему метят в Москва-Сити?

Подобные дроны не снабжены каким-то солидным количеством взрывчатки, потому что в посылке через границу украинские агенты ее получить не могут, здесь раздобыть тоже, указал Литовкин. Поэтому, по его словам, цели полетов БПЛА именно демонстрационные.

«Выбирают яркие объекты. Москва-Сити — красивый район, с современной застройкой. И когда беспилотник врезается в стеклянный фасад, разбивает его, потом об этом все говорят, цель — создать ощущение, что Москва беззащитна перед бандеровцами. На самом деле это не так», — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что один из беспилотников 1 августа уничтожили над Одинцовским городским округом. Район для противника тоже яркий — там находится штаб Ракетных войск стратегического значения, указал Литовкин.

О борьбе с беспилотниками

Говоря о защите от дронов, Литовкин напомнил, что такие летательные аппараты перехватывает ПВО, работают и средства радиоэлектронной борьбы.

«Что-то перехватываем, что-то сбиваем при помощи средств РЭБ. Тем не менее, когда дрон падает, он может причинить какой-то ущерб», — сказал эксперт.

По его оценке, сложности с противодействием БПЛА есть, особенно учитывая, что запускают их не с дальнего расстояния.

«Если бы их запускали на большем расстоянии, с территории Украины, их радиолокационные станции давно засекли бы. Но на каждую улицу ты такую станцию не поставишь», — заключил он.