Происшествия 23 июня 2023, 18:05 Крушение «Титана». История человеческой глупости, побег миллиардеров или месть «Титаника»? Командир «Мира-2» Черняев: от экипажа батискафа «Титан» могли остаться лишь крупные кости Telegram

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Подводный аппарат «Титан» признали погибшим. Выяснилось, что батискаф оказался плохо слепленной трубой с дешевой электроникой и без всяких средств для спасения. Билет в смертельное турне стоил четверть миллиона долларов. Впрочем, некоторые люди уверены, что пассажиры-богачи спаслись и просто сбежали на свой тайный остров. Похоже, эта версия выглядит привлекательнее, чем история о человеческой жадности и глупости.

Спуск к «Титанику» стал катастрофой

Утром 18 июня подводный аппарат «Титан», принадлежащий компании OceanGate Expeditions, отправился в двухчасовой рейс к месту крушения «Титаника». Знаменитый лайнер лежит на глубине 3,8 километра на дне Северной Атлантики.

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Погружались пять человек: основатель компании-оператора OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт и исследователь «Титаника» Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын 19-летний Сулейман.

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Примерно через час и 45 минут, 11:47 по местному времени, связь с батискафом прервалась, однако тревогу подняли позже: береговая охрана США, к примеру, узнала о случившемся ближе к вечеру.

Из-за большой глубины поиски не увенчались успехом, и 22 июня всех участников погружения объявили погибшими. Спасатели обнаружили обломки аппарата и заявили, что он разрушился из-за имплозии — направленного внутрь взрыва, под воздействием толщи воды.

Технические характеристики батискафа «Титан»

Удивительный аппарат, спуск на котором стоил четверть миллиона долларов США (более 20 миллионов рублей) с одного пассажира, управлялся игровым джойстиком за 30 долларов.

Пятеро мужчин могли поместиться в капсуле лишь сидя плечом к плечу на полу, внешний свет у «Титана» отсутствовал, а внутри горели бюджетные фонарики. Туалет размером с обувную коробку устроили за шторой у единственного маленького иллюминатора.

Раш неоднократно заявлял, что не желает видеть в своей команде «50-летних белых парней, которые сами все знают». Ему требовался «блеск в глазах» 25-летнего неофита, которого можно «научить так, как нужно», сообщил YouTube-канал Sub Brief.

Видимо, именно потому на «Титане» было столько странных инженерных решений. Например, для сброса балласта экипаж должен раскачивать корабль или задействовать пневматический насос. Хотя тросы, удерживающие строительные леса (они играли роль груза), должны были разрушаться спустя сутки после погружения.

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Директор по морским операциям OceanGate Дэвид Локридж настоятельно просил компанию провести оценку и сертификацию «Титана», но OceanGate отказалась, не пожелав за это платить. Единственный сертификат был у иллюминатора, да и тот лишь на глубину 1300 метров, писала The New York Times.

«Титан» — аппарат столетней давности

Инженер, командир глубоководного подводного аппарата «Мир-2», герой Российской Федерации Евгений Черняев объяснил «360», что называть «Титан» батискафом нельзя. Это подводный аппарат. Однако как его ни назови, он не был предназначен для тех целей, в которых его использовали.

Там не были соблюдены никакие правила для безопасности людей, которые находились на борту. Для тех задач — туристический спуск и осмотр «Титаника» — аппарат в принципе никаким боком не годится. На нем даже самое простейшее оборудование вообще не было предусмотрено. Евгений Черняев

Черняев добавил, что, судя по распространенным видео, на «Титане» не было люка, а вход в аппарат располагался с торца с иллюминатором, как на одной из самых первых батисфер (сферическом подводном аппарате), на котором погружался американский инженер Отис Бартон в 1930 году.

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Удастся ли найти тела погибших на «Титане»?

Никакого «схлопывания» не было, считает инженер: это могло произойти только со сферическим аппаратом. «Титан» имел форму цилиндра, а у него есть слабые места. Они прогибаются, получается трещина, аппарат сминается и постепенно заполняется водой.

«Этот аппарат уже ходил к „Титанику“, и микротрещины в титане начали образовываться. То есть это слабое место с каждым спуском становилось еще значительно слабее, и „Титан“ постепенно разрушался», — объяснил Черняев.

По словам собеседника «360», эту версию можно будет легко проверить, изучив части подводного аппарата. Кстати, некоторые из них плавучие, поэтому они могли всплыть при разрушении корпуса. А вот от самих членов экспедиции уже мало что осталось.

Авария с «Титнаом» произошла быстро: он даже до грунта мог не дойти. Не думаю, что они смогли опуститься на «Титаник». Прошло уже пять суток, и я могу сказать, что в океане столько живности, что от них остались лишь крупные кости. Евгений Черняев

Сейчас уместнее не обсуждать происшествие, а просто выразить соболезнования родственникам и друзьям погибших, подытожил Черняев.

Нос «Титаника» / Викимедиа

Теории заговоров вокруг батискафа «Титан»

Простая истина, что виной катастрофы стали человеческая жадность, самонадеянность и глупость, многим показалась скучной. Поэтому еще до подтверждения гибели судна появилось немало конспирологических теорий.

Эзотерики вспомнили, что жена Раша — праправнучка магната Исидора Штрауса и его жены Иды, погибших при крушении «Титаника». Они отдали свое место в шлюпке горничной, а сами погибли вместе с пароходом. Теперь, по версии любителей тайн, лайнер забирает родню пассажиров, пусть даже не кровную.

Кадр из х/ф «Титаник» Джеймса Кэмерона — пожилая пара, прообразом которых стали Штраусы, обнимается в ожидании гибели / YouTube

Некоторые фантазеры разыграли карту рептилоидов и просто безымянных пришельцев. Они, дескать, обосновались на дне морском дне и убили нечаянных свидетелей их существования. Да, и «Титаник» тоже из-за инопланетян утонул.

Часть пользователей Сети уверены, что миллионеры просто решили сбежать ото всех и инсценировали аварию, а сами перебрались на борт некой подлодки и уплыли на тайный остров. Также есть версии, что всех членов экспедиции решило убить правительство.

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Могли ли богачи инсценировать свою гибель на «Титане»?

Миллиардер, общественный деятель Андрей Ковалев отметил, что богатые люди любят совершать экстремальные поступки: восхождение на Гималаи, прыжки с парашютом, полеты на воздушных шарах. Скорее всего, у них заложена какая-то тяга к риску, достижению особых результатов.

Наверное, это и сподвигло участников последнего погружения «Титана» отправиться в путешествие. Думаю, конструкторы этого аппарата и организаторы экспедиции уверяли в стопроцентной надежности и гарантиях безопасности. Степень риска явно считали невысокой, ведь к «Титанику» уже много раз спускались люди. Андрей Ковалев

Ковалев заявил «360», что сомневается в конспирологический версии, будто богачи решили просто сбежать, подстроив свою гибель в подводной катастрофе: для этого есть более простые способы. К примеру, намного легче сделать поддельные документы.