Важное 24 января 2024, 13:38 Крушение Ил-76 в Белгородской области. Текстовая трансляция Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области

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Днем 24 января военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На его борту находились пленные украинские военнослужащие. «360» ведет текстовую трансляцию.

14:25. В МИД России назвали произошедшее актом безумного варварства со стороны официального Киева. Украина поставила под вопрос возможность любых договоренностей, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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14:10. Командование ВСУ поспешило признаться в причастности к крушению военного самолета под Белгородом, заявил «360» депутат Госдумы Сергей Колунов. Он предположил, что в тот момент украинские «пиарщики» не знали, что на борту рухнувшего самолета были бывшие украинские военнослужащие.

Сейчас укро-СМИ находятся в стадии отрицания факта того, что сбили самолет со своими же людьми. Но стадия принятия наступит, и наступит неизбежно. Сергей Колунов.

14:07. Украина пытается переиграть ситуацию с крушением Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ. Однако в России прекрасно понимают, чьих рук это дело, заявила «360» журналист, публицист, блогер Юлия Витязева.

Что касается украинской стороны, они, конечно, там все подчищают. Они пытаются переиграть ситуацию <…>. «Министерство обороны Украины не может подтвердить» и так далее. Но рукописи не горят. Юлия Витязева

14:06. Минобороны Украины отказалось признать ответственность за падение российского Ил-76 в Белгородской области. Украинские СМИ начали массово менять заголовки в уже вышедших новостях.

14:00. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил падение самолета в Корочанском районе. Сейчас место крушения оцепили. Все оперативные службы, по его словам, находятся на месте.

13:59. У экипажа Ил-76 было около 40 секунд для того, чтобы выпрыгнуть из самолета с парашютом. Однако пилоты пожертвовали собой, чтобы увести борт как можно дальше от села Яблоково, написал Mash.

13:54. Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что после катастрофы с Ил-76 необходимо начать процедуру признания Украины государством-террористом, сообщило РИА «Новости».

13:51. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что самолет Ил-76 сбили тремя ракетами.

Самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства, специалисты разберутся. Андрей Картаполов

13:36. По всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

13:31. После крушения Ил-76 в Белгородской области обмены пленными между Россией и Украиной поставят на паузу. Об этом сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Он добавил, что ВСУ намеренно сбили самолет с военнопленными. Они преследовали цель обвинить в этом Россию.

«Теперь об обмене речи идти не может», — подчеркнул парламентарий.

13:25. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что на обмен пленными, который должен был состояться сегодня, изначально летели два самолета Ил-76. Однако после того как один из них сбили, российским военнослужащим пришлось экстренно развернуть второй борт. Таким образом удалось спасти порядка 80 бывших солдат украинской армии.

13:13. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу после падения Ил-76 в Белгородской области. Он предложил разобраться, «какими ракетами и из каких ЗРК» могли сбить самолет.

13:09. Украинская сторона знала о маршруте, по которому следовал потерпевший крушение Ил-76. Об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Попов в Telegram-канале.

13:02. Украинские военные взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными. В Генштабе Украины заявили, что борт сбили ЗРК «Patriot».

13:01. К месту падения самолета Ил-76 в Белгородской области вылетела комиссия Военно-космических сил России. Она установит все причины произошедшей катастрофы.

12:57. Обмен пленными по формуле 192 на 192 должен был состояться сегодня на границе Белгородской области.

12:48. Кремль начал изучать сообщения о рухнувшем в Белгородской области военном самолете Ил-76. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

12:34. В распоряжении «360» оказалось видео с места падения военного самолета Ил-76 в Белгородской области. В кадр попала заснеженная местность.

12:29. На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Их перевозили в Белгородскую область для обмена, сообщили в Минобороны РФ. Telegram-канал Mash сообщил, что пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново. Таким образом жертв могло бы быть намного больше. В конечном итоге борт упал в поле.

12:14. По данным Telegram-канала «112», все находившиеся в самолете люди погибли.

11:56. Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии в Корочанском районе». Он добавил, что на месте работает следственная группа и сотрудники МЧС. Глава региона изменил рабочий график и выехал в район.