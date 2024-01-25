Эксклюзив 25 января 2024, 16:57 Крушение Ил-76 под Белгородом. Кто летел на борту? Ведущая «360» Малашенко: киевская расправа настигла военнопленных по пути домой

Читать 360tv в

Пленные бойцы ВСУ, которые находились на борту сбитого самолета Ил-76, не могли предположить, что киевская расправа настигнет их на пути домой. О том, кто находился в воздушном судне, рассказала ведущая «360» Екатерина Малашенко в авторской колонке.

Далее — прямая речь.

Реклама

На Украине все знали

После крушения самолета Ил-76 под Белгородом Минобороны России сообщило, что на борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнопленных и трое сопровождающих министерства обороны. Все они погибли.

Ил-76 вылетел с аэродрома Чкаловский и направлялся в Белгород. Оттуда пленных должны были автобусами доставить на российско-украинскую границу в пункт пропуска «Колотиловка» для обмена.

Главное управление разведки Украины информацию подтвердило. Но о том, что пленные летели из Москвы самолетом, они якобы не знали. Не в курсе в Киеве были и кого именно собирались обменять в этот раз.

Однако это не так. Согласование списков на обмен — процесс сложный, длительный. Решение по каждой фамилии принимается отдельно. Список пассажиров этого борта, конечно, был в распоряжении как российских, так и украинских спецслужб.

Знали на Украине и о способе транспортировки, коридоры были согласованы. И это не первый обмен по такой схеме — освобожденные ранее пленные это подтверждают. В соцсетях масса вопросов о содержании в российском плену, об обстановке и транспортировке, конечно. И боевики отвечают — из Москвы везут транспортниками Ил-76. Так было и в этот раз.

РИА «Новости»

Киевская расправа

Список находившихся на борту опубликовали спустя всего несколько часов после крушения.

Из 65 пленных 12 являлись боевиками нацбатальона «Азов»*, большинство из них сдались в плен в Мариуполе. Пятьдесят три человека — это офицеры и солдаты ВСУ, профессиональные военные и мобилизованные. Самому молодому, Ивану Рою, был 21 год. Он утверждал, что был контролером на КПП.

Большую часть боевиков взяли в плен в результате боевых действий, но были на борту и те, кто воспользовался радиоканалом «Волга». Все эти люди знали, что русские сохранят им жизнь. И не могли даже предположить, что киевская расправа настигнет их на пути домой.

Украинские СМИ начали писать об авиакатастрофе раньше, чем об этом заявили в России. «Какая удача!» — пестрели киевские паблики. Убийство русских на Украине давно стало поводом для радости. Там это не считается проявлением жестокости или кровожадности.

Но оказалось, что убили не русских — убили своих. Сообщения о самолете моментально исчезли из новостных лент. Киев взял паузу. Сначала ведомства противоречили друг другу, потом заявления стали более расплывчатыми. И закончилось все предсказуемо — обвинениями в адрес России.

В качестве оправдания за удар по своим Киев выдвинул версию, что Россия сама сбила свой военно-транспортный борт. СБУ даже завела уголовное дело по статье 438 УКУ о нарушении законов и обычаев войны. Другого от Киева никто и не ожидал.

* Запрещенная в России террористическая организация.