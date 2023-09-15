Эксклюзив 15 сентября 2023, 19:05 «Кричал от боли». Мать потерявшего селезенку после драки в спецшколе подростка — о состоянии сына Ученик краснодарской спецшколы лишился селезенки из-за драки Телеканал «360»

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Подросток, лишившийся селезенки после драки в закрытой спецшколе в Краснодарском крае, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщила «360» мать пострадавшего 15-летнего мальчика.

«Состояние на данный момент стабильное, его сегодня из реанимации перевели в палату», — сказала женщина.

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Избили из-за конфет

По ее словам, сын лишь коротко рассказал, что с ним произошло в спецшколе, которая находится в станице Переясловской Брюховецкого района.

Мальчик положил на тумбочку конфеты, чтобы съесть перед сном, и пошел на самоподготовку. Затем пришел воспитанник из другой комнаты, забрал сладости и ушел к себе.

Сын вернулся обратно, обнаружил, что конфет нет. Спросил у ребят, куда они делись. Те сказали, что такой-то мальчик взял. Он пошел к нему уточнить. А этому мальчишке не понравилось, каким тоном сын с ним разговаривает. Мать пострадавшего подростка

Подросток заверил мать, что бить его стали сразу — по голове, почкам, потом ударили в живот. Потом напавший поинтересовался, понял ли молодой человек, как нужно разговаривать.

«Все побои, синяки — все, что произошло с моим ребенком, сделал один человек», — поделилась собеседница «360».

Отвезли в больницу только на следующий день

Драка произошла 12 сентября, но в больницу пострадавшего доставили только 13-го числа. Там его экстренно прооперировали и удалили селезенку. Директор школы уверял мать мальчика, что ее сын провел всю ночь в медчасти под наблюдением медсестры.

А мне сын сказал: «Я всю ночь прокричал от боли. Мне так больно было, я кричал, никого нигде не было». А утром директор на своем автомобиле лично сделал одолжение — отвез ребенка в больницу, и там его срочно оперировали. Мать пострадавшего подростка

Ни родители предполагаемого нападавшего, ни директор школы женщине ничего не объяснили. По ее словам, директор лишь сказал, что подростки подрались из-за конфет.

Родители второго участника конфликта на связь не выходили. Мать пострадавшего планирует привлечь к ответственности и руководство учебного заведения, и родителей другого подростка.

«Чтобы в следующий раз было неповадно. Чтобы другие ребята не пострадали от таких бешеных детей, которые там находятся», — подчеркнула женщина.

Били неоднократно

После случившегося до матери мальчика дошла информация, что ее сына били в спецшколе и раньше. Она замечала у подростка синяки, но тот говорил, что в него случайно попали мячом во время игры.

«Позавчера я об этом узнала, что его там били уже неоднократно. Он просто ничего не рассказывает, никогда жалуется», — сказала женщина.

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Не должны были отправлять в спецшколу

По словам собеседницы, ее ребенка отправили в спецшколу незаконно. У мальчика был суд 6 июня, его приговорили к трем годам в этом учреждении, а уже 8 июня родители подростка подали апелляционную жалобу.

«Когда ребенка привезли в Краснодар, не помню, как это заведение называется, где подростки ждут отправки в школу, его не должны были отправлять до суда, так как у нас жалоба была написана. И ее отправили в это заведение, где ребенок находился», — рассказала женщина.

Однако уже 23 июня мальчика отвезли в спецучреждение, хотя необходимо было дождаться суда по апелляционной жалобе. Матери ребенка пояснили, что подросток должен был ждать отправки в течение 30 дней.

Если в течение 30 дней не проходит суд, значит, ребенка до апелляционного суда отправляют домой — ждать. А его сразу же отправили в школу. Вот еще это мы хотим выяснить, уточнить, почему так произошло и кто в этом виноват, почему его так быстро отправили. Мать пострадавшего подростка

Отец подростка очень переживает за избитого сына. Мужчина находится в зоне спецоперации и пока не может приехать, чтобы увидеть ребенка, однако постоянно звонит родным.

Комментарий адвоката

Один из адвокатов пострадавшей стороны Артем Бакатов подтвердил в беседе с «360», что мальчика не должны были отправлять в спецшколу. Подросток возместил моральный и материальный вред по правонарушению, из-за которого его определили в интернат, сказал юрист.

«Фактически шло обжалование на момент того, как его отправили в школу-интернат. Его не имели права туда направлять до вынесения решения судом апелляционной инстанции, то есть до вступления приговора в законную силу. Но его отправили туда ранее, о чем писалось в жалобе по обжалованию, это проигонрировали. Только 5 сентября Краснодарский краевой суд вынес определение об оставлении без изменения приговора суда первой инстанции», — пояснил Бакатов.

Мог умереть от кровотечения

Юрист отметил, что из-за драки у мальчика лопнула селезенка, однако это обнаружили только утром в больнице. В школе подросток обратился в медсанчасть с острыми болями в районе желудка, но ему не оказали никакую медикаментозную помощь и просто оставили лежать всю ночь на койке.

У него в течение всего вечера и ночи шло внутреннее кровотечение. При таких обстоятельствах фактически ребенок мог умереть. Это вам может сказать любой врач. Ему провели экстренную госпитализацию, сделали операцию, вырезали селезенку. Мальчик в настоящее время инвалид. Артем Бакатов адвокат

После драки у подростка появились кровоподтеки и гематомы, это подтверждают фотографии. Однако медицинские документы из больницы ни матери, ни адвокату по запросу не предоставили, подчеркнул Бакатов.

Журналисты также пытались звонить в спецшколу, но там комментарий не дали, сославшись на отсутствие ответственного лица.

Следователи возбудили уголовное дело

Каневский межрайонный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Ведомство признало избитого подростка потерпевшим. Подозреваемым стал 16-летний воспитанник спецшколы. Следователи работают с предполагаемым нападавшим, они уже назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании фигуранту меры пресечения», — указали в региональном следственном управлении.

О расследовании дела и обстоятельствах доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Также правоохранители дадут правовую оценку действиям или бездействию администрации воспитательного учреждения. По мнению Бакатова, руководители спецшколы должны понести ответственность.

«В настоящее время они остаются безнаказанными, хоть не была оказана медицинская помощь, не был зафиксирован инцидент, не была предотвращена данная драка, хотя фактически это должно входить в должностные обязанности сотрудников школы-интерната. Но произошел такой инцидент несмотря на то, что все руководители были на месте», — подытожил адвокат.