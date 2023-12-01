Эксклюзив 01 декабря 2023, 17:25 Красноярского таксиста ранили ножом. Он пытался спасти женщину от друзей ее экс-супруга Жительница Красноярска заявила, что из-за ее экс-супруга ранили таксиста Maksim Konstantinov/Global Look Press

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В Красноярске таксист получил ножевое ранение во время заказа. Он пытался увезти женщину, на которую напали друзья ее бывшего мужа. Экс-супруг еще во время брака вел себя неадекватно, рассказала «360» пострадавшая Екатерина.

Детали нападения

По словам женщины, сначала она услышала из дома звуки сигнализации своей машины. Помощница Екатерины увидела, что у автомобиля стояли три человека и стучали по нему. Девушка собиралась отвезти своего 10-летнего ребенка на празднование дня рождения, и он уже ждал ее на улице.

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«Я поняла, что это бывший муж, и выскочила в пальто. Просто надела кроссовки и выскочила. В это время ребенок уже убегал от бывшего мужа, спрятался где-то за домом. Вот эти мужики за ним бежали, говорили: „Можешь убегать, мы все равно тебя догоним“», — поделилась Екатерина.

Когда она спустилась вниз, ребенок успел забежать в подъезд. Возвращаться в квартиру женщина побоялась, чтобы не привести злоумышленников в свое жилье. Поэтому ей пришлось вызвать такси. Друзья экс-супруга Екатерины заблокировали таксисту путь своим автомобилем, а затем погнались за ним с ножом.

«Такая благодарность ему, просто не бросил меня, пытался реально увезти. У них случилась перепалка. И бывший муж приказал ребятам с ним расправиться. Он (таксист — прим. ред.) уже понял, что лучше убегать. Вот в это время один достал нож, и они за ним побежали. Он вернулся обратно в крови», — рассказала женщина.

Избивал и разбил бутылку о голову

Собеседница «360» уточнила, что развелась с мужем в 2018 году. В браке она подвергалась домашнему насилию. Муж избивал супругу, а однажды даже разбил бутылку о ее голову. Мужчина пытался забрать у жены детей, добавила она.

«У него какая-то вот такая вот маниакальная задача со мной расправиться, забрать детей. Полиция бездействует, людей отпустили. <…> Куда стучать, куда уже кричать? Теперь мы даже дома не можем жить», — пожаловалась Екатерина.

Женщина писала множество заявлений на экс-супруга, но правоохранители никак не реагировали. После инцидента с таксистом возбудили уголовное дело, но злоумышленников не задержали, они до сих пор на свободе.