Эксклюзив 19 июля 2023, 17:58 Когда реанимация в воде. В оренбургской больнице прорвало ливневую канализацию Прорыв ливневой канализации привел к потопу реанимационной палаты в оренбургской больнице РИА «Новости»

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Прорыв ливневой канализации произошел в отделении реанимации Оренбургской областной клинической больницы имени В. И. Войнова. Подробностями ЧП в беседе с «360» поделился главврач Александр Редюков.

«Вчера [18 июля] во время ливня одна из труб так называемой ливневой канализации не выдержала напора, в результате в одну из палат проникла вода, быстро все устранили, пациентов вывели, аппаратуру выключили», — пояснил он.

Редюков уточнил, что речь идет об одной из реанимационных палат на седьмом этаже. Последствия прорыва уже начал устранять подрядчик, который делал капитальный ремонт в учреждении в рамках гарантийных обязательств.

В рамках работ должны исправить и ливневую канализацию, которая и привела к ЧП, добавил главврач.

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По его словам, кроме благодарности сотрудникам, которые быстро сработали в экстренных условиях, больше нечего добавить. Редюков подчеркнул, что ситуация с прорывом банальна — такие инциденты происходят, и не только в больницах.

«Где-то трубу прорвет, где-то кран сорвет, бывает. И это случается не только в лечебных учреждениях, аппаратура не пострадала. К пятнице все просохнет и все устранят», — добавил собеседник «360».

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В Telegram-канале больницы Редюков ранее уточнил, что прорыв произошел в отделении реанимации для больных с ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения — прим. ред.).

На кадрах с места происшествия в момент происшествия с потолка палаты хлестала вода, медики выключили аппаратуру и вывозили одного из пациентов.

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По информации Telegram-канала Baza, палата, которую затопило из-за ливневки, — трехместная. Эвакуировать из помещения успели не только людей, которые находились на лечении, но и всю технику.

Источник канала обратил внимание, что капитальный ремонт в больнице делали с 2018 года. В корпусе, где находится реанимационное отделение, его завершили совсем недавно. Теперь испытания сильными ливнями показало, что ливневый слив в обновленном корпусе проверку на прочность не прошел.