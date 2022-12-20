Эксклюзив 20 декабря 2022, 19:29 «Казался добрым человеком». В Краснодаре отец на глазах ребенка устроил дебош в подъезде Хозяйка арендованной квартиры рассказала о мужчине, устроившем дебош в Краснодаре РИА «Новости»

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Мужчина, вооруженный ножом и топором, устроил дебош в подъезде жилого дома на улице имени Жлобы в Краснодаре. По словам соседей, он бил в двери, угрожал и распылял что-то из неизвестного баллончика. Все это происходило в присутствии его трехлетней дочки. Раньше дебошир жил один, жилье начал снимать в августе и не позволял себе такого поведения, рассказала «360» хозяйка квартиры, которую он арендовал.

«Он производил впечатление адекватного и доброго человека. Говорил, что надеется, что к нему приедут жена с ребенком. Потом сетовал, что она не захотела приезжать», — рассказала собеседница «360».

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По ее данным, мужчина работал, но не так давно у него появились сложности с деньгами, а вскоре с ним стала жить маленькая дочь.

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После дебоша в подъезде сотрудники охраны дома рассказали, что мужчине казалось, что его кто-то преследует, добавила женщина. Вероятно, поэтому он пытался ломать двери, добавил источник. В Сети также появлялись сообщения о том, что мужчина разбил себе голову, когда бился о стены.

По информации источника «360», задержанный - житель Ростовской области. Ему 32 года.

СК начал проверку

В обстоятельствах случившегося уже начали разбираться следователи. В региональном СУ СК РФ сообщили, что мужчина, согласно сообщениям СМИ, предположительно, находился под воздействием запрещенных веществ. С ножом и молотком он бегал по дому в присутствии маленькой дочери, которая находилась в подъезде без одежды. Ее мать отсутствовала.

«Со слов соседей, ранее неоднократно из квартиры, в которой проживает мужчина, они слышали громкий плач ребенка, а сама девочка практически не разговаривает», — заметили в пресс-службе.

В рамках доследственной проверки следователи изучат условия жизни и воспитания девочки. Дадут оценку и работе должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.

Мать ребенка пока не нашли

По информации «Подъема», мужчину задержали жильцы дома вместе с сотрудниками охраны. После вызвали полицию и передали дебошира правоохранителям.

В отношении задержанного составили протоколы о мелком хулиганстве, а также за отказ от медосвидетельствования. Ребенка пока поместили в специализированное медучреждение. Личность ее матери не установлена, отметило издание.