Происшествия 24 июля 2023, 16:33 Не страховой случай? Как возместить ущерб от атаки дронов Адвокат Михальчик: ущерб от атаки дронов должны компенсировать власти Freepik

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От атаки дронов по городам зачастую страдает имущество россиян — беспилотники разбивают окна, портят крыши и машины. По словам юристов, возмещать подобный ущерб должны власти. Некоторые страховщики также готовы предоставить полис, который включает налет БПЛА. Однако чаще всего подобное событие — не страховой случай, выяснил «360».

Дроны атаковали Москву

Утром 24 июля в российской столице заметили два беспилотника. С помощью средств радиоэлектронной борьбы их удалось подавить. В результате один из дронов врезался в здание на улице Лихачева, второй — в крышу дома на Комсомольском проспекте, недалеко от Министерства обороны.

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Среди людей пострадавших нет. Из-за взрывов вылетело остекление на площади 60 квадратных метров в 19-этажном бизнес-центре, а также окна в жилом доме. Экстренные службы перекрыли движение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева.

Также стало известно, что один беспилотник без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе. Квадрокоптер с камерой нашли на территории кладбища.

По предварительным данным, никто не пострадал. С дроном работают специалисты.

«Жилищник» отказал москвичам в помощи

Дом на Комсомольском проспекте, который стоит напротив здания, куда врезался один из беспилотников, также лишился стекол — их выбило взрывной волной. Однако местный ГУБ «Жилищник» отказался помочь людям, сообщил источник «360».

Жильцы пострадавшего дома рассказали, что обратились к коммунальщикам с вопросами о ремонте. В «Жилищнике» в ответ заявили, что это не они запускали беспилотник, так что ремонтировать ничего не обязаны.

Мэр города Сергей Собянин вскоре заверил москвичей, что власти максимально быстро помогут жителям Комсомольского проспекта устранить все последствия взрыва БПЛА.

Форс-мажор вне страховки

Адвокат Алексей Михальчик рассказал «360», что ущерб, причиненный чрезвычайным происшествиями, военными действиями или террористическими актами, как правило, не покрывается стандартным договором страхования, если это не оговорили отдельно.

Что уж говорить о том, чтобы возложить ответственность на «Жилищник» или другие управляющие компании, которые по факту являются частными? Естественно, они не могут нести ответственность перед жителями за наступление такого рода последствий. Алексей Михальчик

Однако, как правило, есть соответствующее законодательство о компенсациях жертвам террористических актов, техногенных катастроф, уточнил адвокат. По таким ситуациям формируют некие резервные фонды, из них и компенсируют ущерб.

«Поэтому, если „Жилищнику“ или иной управляющей компании никто не даст соответствующего распоряжения, бесплатно никто ничего ремонтировать не будет. Но если пострадавший выполнит ремонт за свой счет, рекомендую сохранить расходные документы: вполне есть шанс компенсировать их за счет властей Москвы», — посоветовал Михальчик.

Ответственность государства

Заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» по маркетингу, рекламе и PR Игорь Иванов объяснил, что страховые компании довольно активно предлагают защиту на случай повреждения имущества или нанесения вреда жизни и здоровью в случае террористического акта либо диверсии.

Если уполномоченные государственные органы признают такой случай актом диверсии или террористическим актом, при этом у человека есть соответствующий полис или расширение к обычному полису, то страховая компания признает случай страховым и возместит расходы. Игорь Иванов

Другие военные риски — вооруженные восстания, вторжения, бомбардировки, ядерные взрывы, заражения радиацией и прочее — стандартное исключение во всех видах страхования, добавил Иванов. Страхование обычно работает в мирное время.

«Таким образом, застраховаться на случай попадания под обстрел практически невозможно. Это стандартное исключение, страховые компании этим не занимаются. Это все ответственность государства, оно нас с вами должно в этой ситуации защищать», — сказал эксперт.

Фасад пострадавшего от атаки БПЛА бизнес-центра / YouTube

ОСАГО не страхует от дронов?

Некоторые россияне пожаловались, что в их полисах ОСАГО есть уточнение: действие страховки не распространяется на случай атаки беспилотников. Однако Иванов усомнился, что это на самом деле так.

«Правила ОСАГО — стандартные и универсальные, в них не может быть никаких приписок, дополнений и каких-то новых исключений. Это страхование гражданской ответственности автовладельца: вы страхуете свою ответственность за тот вред, который можете причинить автомобилю, имуществу жизни и здоровью другого человека», — пояснил эксперт.

По его словам, в полисе ОСАГО подразумевается, что в происшествии участвуют два и более транспортных средств, или автолюбитель столкнулся с какой-то конструкцией — стеной, забором и прочее. Летательные аппараты никак не предусмотрены.

РИА «Новости»

Что говорят страховщики

Специалист «Газпром-страхование» Эльвира Гусева рассказала, что застраховать жизнь, имущество и недвижимость на случай атаки беспилотников можно. Для этого нужно определиться с суммой страховки, а если речь о вещах и жилье — провести оценку их рыночной стоимости.

«Ингосстрах» заявил, что не страхует военные риски. Компания готова предложить полисы страхования от несчастного случая, но атака БПЛА туда не входит.

Руководитель по связям с общественностью «АльфаСтрахования» Мария Карцева, в свою очередь, сообщила, что можно застраховать квартиру от ущерба в результате падения летающих объектов или их обломков, даже если это происшествие расценено как террористический акт.