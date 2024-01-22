Эксклюзив 22 января 2024, 16:55 Бессильная злоба обыкновенного фашизма. Как Украина расплатится за обстрелы Донецка? Военный эксперт Джерелиевский призвал к акциям возмездия за обстрелы Донецка Global Look Press

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Воскресный день 21 января обернулся кошмаром для жителей Донецка. Люди, пришедшие утром на городской рынок, стали жертвами очередного обстрела со стороны ВСУ: 25 человек погибли, еще 26, включая двоих детей, получили осколочные ранения. Следом, уже к ночи, обстрел вывел из строя электроподстанции — без тепла и света остались более 150 тысяч дончан. Вся Россия скорбит о погибших, а ООН запоздало и беззубо осуждает Киев за нападения на ни в чем не повинных людей. «360» задал военному эксперту главный вопрос: что делать дальше?

Пусть ярость благородная…

Под ударом вэсэушников, давно потерявших совесть и всякое представление о правилах боевых действий, Донецк оказался не впервые. На протяжении долгих лет киевские террористы обстреливали остановки общественного транспорта в часы пик, рынки и магазины в загруженные дни, жилые дома и школы, храмы и театры.

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То есть строго те объекты, где по определению не могло быть никакой военной инфраструктуры. Почти каждый раз после таких «прилетов» погибали мирные жители.

После вчерашних обстрелов в одном только Ворошиловском районе города пришлось сбросить воду из системы центрального отопления в десятках домов — повреждение электроподстанций вкупе с холодами может привести к замерзанию воды прямо в трубах.

Как сообщила в соцсетях директор МУП АГД «СЕЗ Ворошиловского района г. Донецка» Виктория Хощенко, без тепла жители останутся на неопределенный срок.

Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал «360», как, по его мнению, можно отбить у украинских боевиков всякую охоту дальше стрелять по пенсионерам на городском рынке. Он уверен, что, помимо очевидного усиления мер контрбатарейной борьбы и системы ПВО, российским силам нужно переходить к более показательным акциям возмездия — чтобы каждый причастный к преступлению против гражданских понес наказание.

«Под ударом должны находиться центры принятия решений не только на Украине, но и в других местах, где эти решения принимаются. Это необходимо сделать, чтобы подобные нападения прекратились, чтобы вернуть боевые действия в правовое русло, насколько это возможно», — заявил эксперт.

Подменяя понятия

Многие, включая главу ДНР Дениса Пушилина, назвали вероломный обстрел Донецка примером бессильной злобы ВСУ, которым проще разбомбить городской рынок, чем выступить против российских военных на линии соприкосновения, которая отодвигается все дальше — медленно, но верно.

Кроме того, режиму Владимира Зеленского очень надо продемонстрировать зарубежным спонсорам, будто на какие-то телодвижения он еще способен. Что эти самые телодвижения попадают под определение военного преступления, Киеву глубоко наплевать.

«В этом видится англо-американская концепция, возникшая еще в период между мировыми войнами, а в период Второй мировой окончательно доведенная до логического завершения. Согласно ей, в современных конфликтах мирного населения не существует в принципе: все под контролем противника — военная цель. Любой человек, в том числе гражданский, воспринимается как часть потенциала противника, он может работать на предприятии, он платит налоги», — объяснил Джерелиевский.

Второй фактор извращенной логики — желание Киева довести жителей российских регионов до отчаяния.

Задача — посеять панику и страх, сформировать неверие в способность власти защитить, вызвать недовольство граждан не теми, кто их убивает, а теми, кто их защищает, — похоже на стокгольмский синдром. Борис Джерелиевский

Подтверждая свое мнение о том, что жестокость киевских карателей подпитывается извне, собеседник «360» напомнил, что совсем недавно экс-представитель НАТО в России капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табаха открыто призвал ВСУ не стесняться убивать мирное население.

РИА «Новости»

«Он заявил, что Украине можно не церемониться, бить по гражданским объектам, приведя в пример бомбежки англо-американской авиацией мирных городов Германии и ядерных ударов по Японии, уверяя, что именно это привело к победе во Второй мировой», — заметил Джерелиевский.

Получается, преследуя цели подменить понятия в головах жителей ДНР, ЛНР, Белгорода — и всех других российских регионов, страдающих от выходок террористов, режим Зеленского не совсем понимает, что его собственные действия основаны на большой лжи. Интересно, поймут ли это когда-нибудь обманутые обманщики?