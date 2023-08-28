Эксклюзив 28 августа 2023, 18:49 Как дышат дайверы. Спасатель после ЧП в Хургаде объяснил нюансы погружения на глубину Спасатель Штыб: шансы найти живой пропавшую в Хургаде россиянку минимальны Unsplash

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При погружении на глубину 50-60 метров дайверы уже дышат не кислородом, а специальными смесями. Что использовала пропавшая в Хургаде петербурженка, пока неясно. Точные выводы уже должно будет сделать следствие при установлении обстоятельств ЧП, заявил в беседе с «360» спасатель, инструктор-методист Максим Штыб.

Комментируя версию местных дайверов о том, что женщина могла пострадать от кислородного отравления и потерять сознание, эксперт указал, что на большой глубине это действительно возможно.

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«В таком случае человек дышит уже не чистым кислородом, а специальной смесью. Какие смеси они использовали, чем именно дышали, уже установит следствие, Мы пока говорим о том, как это должно было бы быть. На глубине 50-60 метров уже используются смеси», — подчеркнул собеседник «360».

Штыб обратил внимание, что баллон дайвера рассчитан в среднем на срок от 40 минут до двух часов. Если есть специальные дополнительные устройства срок может быть больше, но речь ни в коем случае не идет о нескольких сутках.

«Шансы [найти женщину живой] минимальны», — добавил он.

Нельзя переоценивать свой профессионализм

С таким прогнозом согласился член «Россоюзспаса» Алексей Дударев. Специалист также напомнил, что при погружении на большую глубину речь идет об очень высоком давлении. Если у человека есть какие-либо проблемы со здоровьем, этот фактор также мог повлиять на потерю сознания.

«Серьезное рискованное мероприятие погружаться на такую глубину. Профессионалы всегда делают это со страховкой. Если они делали это без этого, то это просто путь к гибели. Нарушение техники безопасности может привести к такой трагедии», — выразил уверенность собеседник «360».

Некоторые люди, которые длительное время занимаются каким-либо видом спорта, полагают, что во всем прекрасно разбираются и им в любом случае поможет собственный профессионализм. Но такой подход опасен, обратил внимание Дударев.

Думают, что они все знают и все умеют, начинают менее серьезно относиться к природным условиям, могут просто не позаботиться о нужных мерах безопасности, считая, что их профессионализм спасет. Такое часто бывает в горах. Алексей Дударев член «Россоюзспаса»

Эксперт призвал всегда уделять безопасности особое внимание. От несчастных случаев, увы, не застраховал никто. Но сделать все, что зависит от тебя на этапе подготовки к путешествию в горы или погружению на глубину, необходимо.

«Практически 100%, что исход этого несчастного случая будет летальным. Ее могло унести течением. Если бы у нее была страховка, могли бы оперативно поднять наверх», — заключил Дударев.

По данным Генконсульства России в Египте, дайверы погружались на глубину 122 метра. Муж пропавшей женщины, который совершал погружение вместе с ней, тоже потерял сознание, но всплыл. В настоящее время поиски его супруги продолжаются. Спасатели уже расшили их радиус.