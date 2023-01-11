Происшествия 11 января 2023, 14:30 🚂 «Авось» — виновник аварий. Как автомобилисту избежать столкновения с поездом Автоэксперт Попов рассказал, что делать, если машина заглохла на ж/д переезде РИА «Новости»

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Этой зимой участились столкновения поездов и машин. Виноваты в таких ДТП автолюбители: они игнорируют правила безопасности и предупреждающие знаки, надеясь проскочить перед несущимся составом. В редких случаях машинисту удается экстренно затормозить и избежать трагедии. Однако руководству РЖД тоже пора серьезнее защищать переезды от самонадеянных граждан.

Аварии с участием электричек и автомобилей происходят все чаще. Возле Дубны 9 января водитель «газели» выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Пригородный поезд задел машину по касательной, никто не пострадал.

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Там же в конце ноября прошлого года грузовик, игнорируя красный сигнал светофора, выехал на железнодорожные пути перед движущимся пригородным поездом. В результате столкновения шофера госпитализировали, один вагон сошел с рельсов.

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Водитель легкового Hyundai 3 января тоже попытался проскочить переезд перед электропоездом возле Ивантеевки. Очевидцы заявили, что, невзирая на сигналы машиниста, авто не остановилось. Человек, находившийся за рулем, и двое его пассажиров погибли на месте.

Реакция машиниста спасла нескольких водителей

Водитель застрявшего в декабре КамАЗа недалеко от Дмитрова явно не знал правил техники безопасности. Когда машина встала на железнодорожном переезде из-за нерасчищенных и не посыпанных песком дорог, автомобилист не стал покидать кабину.

Аварию удалось предупредить по счастливой случайности: поезд еще не набрал большой скорости и благодаря слаженным действиям машиниста и его помощника никто не пострадал, а электричку смогли остановить буквально в 10–15 сантиметрах от автомобиля.

«Время было около часа ночи. Мы с машинистом заметили застрявший КамАЗ и начали подавать предупредительные знаки, а также экстренно тормозить. После этого стали оперативно выводить пассажиров из первых двух вагонов электропоезда», — рассказал «360» помощник машиниста Сергей Симонов.

Герой этой истории, машинист ЦППК Сергей Шестов, в разговоре с MK.ru признался, что он вел состав 29 ноября возле Дубны, когда внезапно на пути появилась машина. Лишь благодаря молниеносной реакции и четким действиям по инструкции удалось избежать жертв.

Пресс-служба МЧС

Правила знают не все

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов напомнил «360», что обустройство железнодорожного переезда — ответственность не дорожников, а РЖД. Безопасность в местах пересечения ж/д путей и автодорог год от года снижается.

«Я наблюдаю в течение последних лет двадцать, как множество так называемых охраняемых железнодорожных переездов, где есть шлагбаумы и все остальные элементы подобного обустройства, переводятся в неохраняемые», — отметил Попов.

Возможно, это связано с тем, что переезды находятся в черте города, или с другими факторами, предположил автоэксперт. Однако если на каком-то участке происходят частые столкновения, нужно устанавливать барьеры-автоматы, шлагбаум, светофор.

На самом деле, это единственная защита от дурака-водителя. Очень слабо у нас народ представляет правила проезда железнодорожных переездов. А ведь законодательно практически стопроцентно установлена презумпция вины водителя в случае таких ДТП. Дмитрий Попов

Главное — высадить из машины людей

По правилам дорожного движения автомобилист должен останавливаться не только по запрещающему сигналу светофора, шлагбаума и так далее, но и когда в пределах видимости есть приближающийся поезд.

Кроме того, в автошколах не слишком внятно объясняют все нюансы пересечения железнодорожных переездов, заявил Попов. Ведь, пересекая этот участок пути, нужно и остановиться перед переездом, и дождаться, когда будет пространство за ним, чтобы продолжить путь.

РИА «Новости»

Порядок действий водителя при вынужденной остановке на ж/д переезде (например, если заглох двигатель) тоже описан в ПДД, подчеркнул автоэксперт. Прежде всего необходимо высадить всех пассажиров из авто.

У нас все российский «авось»: «Да сейчас заведется, да сейчас попробую, да сейчас получится…» Нет! Сначала удаляем из автомобиля всех людей, сами покидаем машину и лишь потом оцениваем обстановку, планируем, как освободить переезд. Дмитрий Попов

Если быстро решить проблему невозможно, то людей нужно направить в сторону приближающегося поезда, чтобы предупредить о происшествии, сказал автоэксперт. Это можно сделать, совершая круговые движения фонарем или ярким предметом.