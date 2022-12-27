Происшествия 27 декабря 2022, 16:58 «Я умираю от беса полуденного». В Екатеринбурге женщина задушила собственных детей Психиатр Корсаков: точный диагноз убившей своих детей екатеринбурженки установит консилиум Пресс-служба Следственного комитета

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Первое сообщение о происшествии поступило в полицию Екатеринбурга утром 26 декабря, в 11:05, от племянницы подозреваемой. Перед этим она получила от тети СМС-сообщение, где та сознавалась в убийстве своих детей. На место выехал участковый, но дверь в квартиру ему никто не открыл.

Трагедия на улице Бажова

Когда полицейские попали в квартиру в ЖК «Бажовский» на улице Шевченко, они нашли тела шестимесячной девочки и ее братьев 10 и 15 лет. По предварительной информации, их задушили проводом (по другой версии, поясом от халата).

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Как утверждал источник «КП-Екатеринбург», мать обнаружили лежащей на погибших детях и поначалу подумали, что она тоже мертва.

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Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 105 «Убийство двух и более несовершеннолетних». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял его на особый контроль.

Один из главных вопросов сейчас — вменяемость женщины. Кроме того, следователям предстоит подтвердить или опровергнуть версию о том, что она употребляла наркотические средства.

Три записки и три версии

На месте преступления оперативники обнаружили три записки, написанные, предположительно, подозреваемой. Содержание двух из них опубликовал Telegram-канал SHOT.

Помимо утверждений о том, что город заполнили бесы, наступили последние времена, а в квартире открылся портал в ад, там есть и такие слова: «Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса полуденного. В тебя водворился Сатана. Сыновья поражены бесом, блудом и гордыней. Дочь укусил Змей-искуситель».

Но в одной из записок речь идет о другом мотиве преступления: «…убила своих детей, потому что серьезно больна и мне некому их передать на попечение в такое тяжелое время».

Личность женщины установили. Это 37-летняя Анастасия П, находящаяся в декретном отпуске. Среди причин убийств СМИ называли послеродовую депрессию и психическое расстройство, наркотическое опьянение и воздействие псевдоправославной секты.

Соседи сообщили, что в день трагедии из квартиры действительно были слышны молитвы. По другой версии, громко играла музыка. Одна соседка сказала, что она стучала в дверь, чтобы попросить сделать потише. В целом жильцы отзываются о семье положительно.

Муж Анастасии П. — бывший сотрудник органов — на пенсии. Как сообщил Telegram-канал Ural Mash, он искал работу и переживал, что не может прокормить семью. Из-за проблем с финансами ему якобы пришлось продать жилплощадь в Челябинске и переехать в Екатеринбург, где семья жила на съемной квартире.

Анастасия дала показания, сообщил источник «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах.

«Она призналась в убийстве. Обвинила мужа, что в него „вселились бесы“. Сначала убила дочку, потом 10-летнего сына. А старшего пришлось уговаривать. Долго с ним разговаривала. В итоге он согласился и не сопротивлялся, а она его задушила», — говорится в материале.

Опасное помешательство: как предотвратить?

Главный врач МЦ «Корсаков», нарколог, психиатр Алексей Казанцев рассказал «360», что нарушения психики у подозреваемой весьма вероятны.

«Это, конечно, изменения психики с бредовыми идеями. Если дальше разбираться, может, и с галлюцинаторными переживаниями. Провоцирующим фактором здесь могут стать наркотики. В общем, похоже, имеет место психиатрическое заболевание, но какое — надо разбираться. Сначала установить симптомы, а уже потом ставить диагноз», — объяснил он.

В таком случае, по словам медика, обычно проводят патопсихологическое обследование, собирают консилиум как минимум из трех психиатров и на нем определяют вменяемость, ставят диагноз.

Социальный психолог и психиатр Наиля Бирарова в комментарии для «360» предположила, что у матери, убившей своих детей, не врожденное состояние, а приобретенное.

«Связано оно, скорее всего, с высочайшим уровнем тревожности, когда человек не может контролировать свой внутренний эмоциональный фон, его настолько сильно накрывает внешняя волна стресса, что он не справляется с внутренним напряжением», — уточнила она.

Если женщина чувствует «зашкаливание» сильных эмоций, но внешней поддержки совсем не получает — в первую очередь от супруга, близких, друзей, — а также ищет поддержку внутри себя и все равно не находит, она может совершить неадекватные поступки в состоянии аффекта.

Мы с детства привыкли замалчивать, никому не рассказывать о внутренних переживаниях. Боимся быть проявленными, у нас есть запрет на открытие своих чувств. Мы страшимся, что другие люди нас не поддержат, будут отрицать наши эмоции. Из-за этого чувства подавляются, копятся внутри, а потом вулкан извергается. Наиля Бирарова

Негативные изменения психики можно заметить на ранней стадии. Для этого близкие должны быть внимательны друг к другу, вести диалог, добавила психолог.

В случае более серьезных изменений психики, связанных с бредом и галлюцинациями, необходимо сразу обращаться к специалистам.