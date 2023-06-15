Эксклюзив 15 июня 2023, 18:19 «Я говорил, надо его резать». Брат раненного быком жителя Курской области рассказал о дальнейшей судьбе животного Ветеринары не увидели признаков бешенства у забодавшего жительницу Курской области быка Wirestock / Freepik

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Родной брат раненного быком Муслима Генджаева из Курской области подробно рассказал о происшествии. Пострадавший попал в больницу, а его жена погибла из-за животного. Тажудин Генджаев сообщил «360», что ждет напавшего на хозяев быка.

По словам мужчины, его родственники держали крупное животное для осеменения дойных коров. В селе Солдатском, где живет семья его брата, трудно найти быка-осеменителя, пояснил Генджаев.

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«Я им говорил, надо его резать», — вспомнил собеседник «360».

Утром в день происшествия к Муслиму Генджаеву пришли соседи и сообщили, что его бык отвязался и бодает их машину, рассказал Тажудин. При этом сосед стоял с вилами, и пострадавшему даже показалось, что он ударил ими животное.

Затем Муслим вместе с супругой повел быка на привязь и услышал, как жена кричит ему, призывая посмотреть куда-то. Мужчина не успел повернуться, как бык дернул его на рога и бросил.

«И два-три раза вот так его выбросил», — уточнил Тажудин Генджаев.

Пострадавшему удалось убежать от животного. Муслим отправился за помощью и сказал жене не подходить к быку. По мнению Тажудина, супруга брата решила покормить животное и нарушила запрет.

«Жену нашли потом в кустах», — сообщил мужчина.

У Муслима сломаны 20 ребер, ключица и лопатка, а его супругу похоронили. По словам Генджаева, его брат находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Собеседник «360» также пожаловался, что раненого родственника долго отказывались везти на лечение в Курск. Пострадавший ждал несколько часов, пока родные не нашли и не привезли его документы. Без них пациента отказывались транспортировать, пояснил Тажудин.

Брат Муслима добавил, что бык сейчас находится под арестом. Животное надежно привязали в отдельном месте.

Ветеринары думали, что у быка бешенство, но признаков болезни не увидели. Специалисты сказали не трогать животное 10 дней, после этого они должны дать заключение. По словам Генджаева, иногда быки ведут себя агрессивно, поскольку у них чешутся рога.

«Может, обидели они его раньше. Они злопамятные все равно — быки», — предположил собеседник «360».

Если специалисты скажут, что с быком все нормально, семья его зарежет, сообщил Тажудин. Мясо продадут, а деньги пойдут детям брата, подытожил мужчина.

Ранее глава сельсовета Солдатского Александр Сотников сообщил, что семья держала быка четвертый год. По его словам, хозяева обижали животное.