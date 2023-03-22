Эксклюзив 22 марта 2023, 19:10 Избиения, оскорбления и кости в почтовом ящике. Москвич рассказал об издевательствах соседей Житель Москвы пожаловался на нападения и издевательства со стороны соседей

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Житель Москвы на условиях анонимности рассказал «360» о том, что соседи — главным образом их дочь — три года издеваются над его семьей. Предъявляют нелепые претензии, сыплют соль под дверь, подбрасывают в почтовый ящик кости птиц и использованные средства женской гигиены, а недавно брызнули 15-летней дочери мужчины перцовым баллончиком в лицо.

«Вчера утром звонок в дверь, я открываю, сосед: „Ты зачем сбил мою дочь, ирод?“. И начал распылять в мою сторону газовый баллончик. Все вскочили, и дочка младшая, 15 лет, подумала, что он меня ударил, подбежала: „Вы что делаете?!“, он ее увидел и на нее направил этот баллончик. Оба получили ожоги, вызывали скорую помощь, полицию», — рассказал москвич.

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По его словам, соседи утверждают, что его семья «мешает им жить»: якобы то стучит, то устраивает какие-то оргии, то кидает гири. Мужчина не раз предлагал соседям зайти в любое время дня и ночи и убедиться в том, что это не так, но они отказывались.

Все началось с того, что к родителям по соседству вернулась их дочь.

«Мы в этой квартире более 30 лет живем, раньше вообще семья была — родители, дети, — все было нормально, никаких склок, скандалов. А теперь с ними живет их дочь, она позиционирует себя как монахиня. Сначала было какое-то к ней уважение, правда, не понимали, почему монахиня живет в квартире. У нее квартира где-то в Подмосковье, но там она не ужилась с соседями, якобы они стали ей угрожать, прокололи шины. Мы сочувствовали, но потом на своей шкуре сами убедились, что это за человек», — вспомнил собеседник «360».

"Молю Бога о смерти ваших детей!"

Началось с того, что соседка внезапно без всяких объяснений напала в подъезде на старшую дочь мужчины, которую видела впервые. Вышла из лифта, подошла и ударила по лицу.

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«Потом они пошли на попятную, мы их простили, заявление забрали, но через некоторое время опять это все началось. Соседка ежедневно стучит по стенам, по батареям, кричит, обзывает моих родителей, называет дочь проституткой, угрожает убить. Кричит даже: „Я молю Бога, чтобы вы похоронили своих детей, пусть сдохнут!“ И это третий год, ежедневно», — пожаловался москвич.

Он добавил, что из-за происходящего его жена в плачевном моральном состоянии и он переживает за ее здоровье. Соседи не хотят связываться с агрессивной девушкой, а полиция приезжает на вызовы, но пока справиться с ситуацией не удалось.

«Для меня стало большой неожиданностью, что проверки по этому адресу происходили неоднократно и дело не возбуждалось. Мне кажется, здесь стоит вопрос о компетентности людей, принимающих решение. Надеюсь, теперь, когда пострадал ребенок, уголовное дело все же возбудят», — поделился с «360» адвокат семьи Андрей Алешкин.

Он подчеркнул, что происшествие не должно оставаться без внимания, нарушенные права ребенка нужно восстановить.