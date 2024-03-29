Происшествия 29 марта 2024, 15:14 Снег, каннибализм и воля к жизни. История «чуда в Андах» Фото: нейросеть Kandinsky и «360» / Телеканал «360»

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«Чудо в Андах» — именно так называют историю об авиакатастрофе, случившейся более 50 лет назад, с молодыми спортсменами на борту. Чтобы выжить, им понадобились невероятная сила воли, упорство и способность отодвинуть моральные устои общества. Ведь когда кончилась еда, пришлось заняться каннибализмом.

Авиакатастрофа рейса 571: что произошло 13 октября 1972 года, в пятницу

Катастрофа пришлась на классическую несчастливую дату — в пятницу, 13-го. Именно в этот октябрьский день 1972 года небольшой уругвайский пассажирский самолет Fokker F27 Friendship вылетел из аргентинского города Мендоса в Сантьяго. Борт зафрахтовал тренер молодежной уругвайской команды по регби Old Christians.

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Помимо пятерых членов экипажа рейса 571, в путь отправились регбисты-юниоры, их тренер, врач, близкие и друзья спортсменов — итого 45 человек. Изначально они должны были прибыть на матч на день раньше, прямиком из Монтевидео, столицы Уругвая. Но из-за штормового фронта над Андами пилоты решили остановиться на ночь в Аргентине.

На игру должен был лететь еще один член команды — Гилберто Регулес. Его ждали в аэропорту Монтевидео, названивали домой, но никто не брал трубку. Родственники тоже не знали, куда подевался спортсмен. В итоге Old Christians улетели без него. Позже выяснилось, что счастливчик просто опоздал на рейс.

Экипаж был достаточно опытный: командир отслужил 20 лет в ВВС, налетал более пяти с половиной тысяч часов и пересекал Анды в 29-й раз. Его помощник в прошлом пилотировал истребители, штурман имел девятилетний опыт, бортмеханик — бывший транспортник. Да и сам самолет был выпущен всего четыре года назад.

Словом, ничто не предвещало беды. Но в какой-то момент экипаж неправильно определил свое местоположение и решил, что горы они уже миновали.

Лайнер пошел на снижение, буквально влетел в циклон и ослеп: видимость была нулевая. Первое, что смогли разглядеть пилоты, — скала, на которую несся борт. Увернуться шансов не было.

Первые дни после крушения самолета в Андах

Ровно в 15:30 самолет зацепил вершину пика хвостом, он и оба крыла обломились, а фюзеляж на огромной скорости скатился вниз по склону и врезался носом в глыбы снега у подножия потухшего чилийского вулкана Тингуиририка недалеко от границы с Аргентиной.

Выжили только 33 человека, некоторые были серьезно ранены. Тренер, врач и большая часть экипажа погибли.

Два студента-медика перевязали раненых салфетками со спинок кресел (дезинфицировать пришлось одеколоном), соорудили шины из обломков самолета. Те, кто был в силах, укрыли себя и товарищей вещами, которые удалось достать из багажа, и сорванными обшивками сидений. Так прошла первая ночь после катастрофы.

Карта с местом крушения; вид на вулкан Тингуиририка / Викимедиа

Утром выяснилось, что, несмотря на все усилия, ночь не пережили еще пятеро человек. Оставшиеся в живых заложники Анд старались поддерживать друг друга и не давать товарищам по несчастью впадать в отчаянье, помогали чем могли. Молодые люди не сомневались, что их уже ищут.

Выжившие трижды видели, как в небе пролетал самолет, но белый фюзеляж их рухнувшего Fokker F27 Friendship был незаметен на фоне такого же белого снега. Смельчаки выбрались на крышу и попытались на ней написать SOS губными помадами. Но их просто не хватило на достаточно большие буквы, которые спасатели могли бы увидеть с воздуха.

Не заметили поисковые самолеты и большой крест из багажа — его спортсмены выложили на снегу. Подать сигнал по радио было невозможно: передатчик в кабине пилотов сломался. Зато в вещах пассажиров удалось найти маленький радиоприемник, который сообщал новости о поисках команды Old Christians.

В тот же день, 13 октября 1972 года, в Московской области тоже произошла авиакатастрофа. Лайнер Ил-62, выполнявший рейс Париж — Ленинград — Москва, при заходе на посадку врезался в землю почти в 12 километрах от аэропорта Шереметьево. Погибли все находившиеся на борту 164 пассажира и 10 членов экипажа.

«Чудо в Андах» и каннибализм

На 11-й день после катастрофы приемник передал страшную весть: Аргентина, Уругвай и Чили прекратили поисковые операции самолета. Надежда на скорое спасение улетучилась.

Между тем и скудные припасы съестного подошли к концу. Если воду давал растопленный на солнце снег, то взять еду было неоткуда. Почти.

Нашей общей целью было выжить, но нам не хватало еды. Вокруг не было ни растений, ни животных. Тела наших друзей и товарищей по команде, сохранившиеся снаружи под снегом и льдом, содержали жизненно важные белки, которые помогли бы нам выжить. Но смогли ли мы это сделать? Роберто Канесса, один из выживших в катастрофе в Андах

Смогли. Поначалу жуткую идею Канессы отвергли: большинство погибших были одноклассниками, близкими друзьями или членами семьи. Но другого выхода просто не было.

Прежде чем решиться на каннибализм, молодые люди еще несколько раз, буквально по сантиметру, обыскали фюзеляж в поисках хоть чего-то съедобного.

Мы пробовали есть полоски кожи, оторванные от вещей в багаже, хотя знали, что химикаты, которыми они были обработаны, принесут нам больше вреда, чем пользы. Распороли сиденья в надежде найти солому, но нашли только несъедобный поролон. Здесь не было ничего, кроме алюминия, пластика, льда и камня. Нандо Паррадо, один из выживших в катастрофе в Андах

Первый шаг сделал 19-летней студент-медик Канесса. Осколком разбитого лобового стекла самолета он отрезал маленькую, размером со спичку, полоску замороженного мяса от тела пилота и проглотил.

Постепенно к нему присоединились остальные выжившие. Мясо сушили на солнце, чтобы сделать более съедобным.

Keystone Press Agency / Global Look Press

Подготовка к походу

Ночью 29 октября, на 17-й день катастрофы, фюзеляж несчастливого рейса 571 накрыла лавина, в результате погибли еще восемь человек. От удушья в снегу всех спас студент машиностроительного университета Паррадо — он выбил ногами маленькое окошко в кабине пилотов и открыл доступ к воздуху.

Как ни парадоксально, но именно лавина спасла их: она укрыла останки самолета снегом и защитила людей от последующих снежных бурь. Всем было понятно, что кому-то нужно идти за помощью, — высотная болезнь, снежная слепота, недоедание и сильный ночной холод делали невозможным путешествие всей группы.

Кадр из фильма «Общество снега», 2023 год / Netflix / Keystone Press Agency / Global Look Press

Было решено отправить Паррадо, Канессу и Висинтина. Несколько недель их усиленно кормили, чтобы у парней хватило сил на переход.

Один из спортсменов, Карлитос Паэс, умел шить и показал основы этого мастерства своим товарищам. Вместе они смогли быстро соорудить для путешественников спальный мешок.

Спустя почти три месяца после катастрофы, 12 декабря, тройка отправилась в путь. Они не знали, что самолет находился на высоте 3664 метра, и даже не представляли, как далеко ближайшее поселение. Парни натянули на себя по три пары джинсов и свитеров, взяли запас сушеного мяса, спальник и отправились в путь.

Кадр из фильма «Общество снега», 2023 год / Netflix / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Чудо в Андах»: спасение за девять дней

Когда спортсменам удалось подняться на одну из вершин, они были шокированы: казалось, вокруг лишь бесконечные заснеженные горные пики, простирающиеся во всех направлениях. Тем не менее парни не отступили — они хотели спасти себя и товарищей.

На третий день похода Висинтина решили вернуть к основной группе. Парень отдал путешественникам свой запас мяса и благополучно добрался назад на самодельных санях, сделанных из обломков самолета.

Кадр из фильма «Общество снега», 2023 год / QUIM VIVES / NETFLIX / Global Look Press

Паррадо и Канесса продолжили путь, причем последний умудрился подхватить дизентерию. Но они шли вперед.

Наконец, на девятый день пути, выбившиеся из сил парни встретили чилийских пастухов. Те подобрали истощенных спортсменов и сообщили властям, что нашлись двое пассажиров злополучного рейса. Спасатели, узнав что люди все еще живы, бросились вызволять оставшихся в самолете. Их вел Паррадо.

Нандо Паррадо и Роберто Канесса ждут спасателей / Викимедиа

Первые два вертолета прибыли на место крушения 22 декабря. Из-за плохой погоды спасатели забрали только половину пассажиров, за остальными прилетели следующим утром. Их доставили в больницы Сантьяго: все страдали от обезвоживания, обморожения, цинги, недоедания, высотной болезни, у многих были переломы костей.

Позже спасенные стали участниками программы донорства органов и честно рассказали, как именно им удалось обмануть смерть. Поначалу общество и даже семьи 16 выживших крайне негативно отнеслись к истории с каннибализмом. Но немного погодя поняли, что это была действительно вынужденная мера.

Кадр из фильма «Общество снега», 2023 год / Netflix / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Чудо в Андах»: что говорят скептики

Спустя несколько десятилетий на выживших в катастрофе обрушились не только моралисты, но и скептики. Нашлись те, кто утверждал, что «чудо в Андах» — фальшивка от начала и до конца. Прежде всего, дескать, спасатели не могли не заметить разбившийся самолет. Но эта претензия выдает плохих знатоков альпинизма.

Вторым аргументом стали снимки с места аварии, которые сделали пилоты спасательного отряда. На фото хорошо видны чемоданы и сумки пассажиров, а также сохранившиеся шасси самолета. Критики полагали, что их должны были сжечь: ведь все выжившие, по их словам, страдали от холода и спалили все, даже бумажные деньги, чтобы согреться.

Вот только чемоданы не так хорошо горят, к тому же могли пригодиться как тара для снега (его растапливали, чтобы сделать воду) или защита для окон. Что касается шасси, то критикам-умникам стоило бы даже на сытый желудок попробовать голыми руками снять покрышки хотя бы с обычного автомобиля.

Кадр из фильма «Живые», 1992 год / KPA / Global Look Press

Еще один фактор: неверное направление экспедиции Паррадо и Канессы. Действительно, прямо под местом крушения были долина и заброшенный поселок, а там и до людей рукой подать. Но парни поднялись на высоту 839 метров от места крушения, пересекли хребет и спустились на 1425 метров, пройдя почти 54 километра пути.

Позже профессиональные спасатели были в шоке, когда оценили маршрут, который Паррадо и Канесса преодолели без специальной подготовки, навыков альпинизма и хоть каких-то приспособлений. Если учесть, что запаса еды у них было лишь на три дня, то этот поход мог обернуться самоубийством.

Мемориал погибшим пассажирам рейса 571 / Викимедиа

Скептики не учли, что выжившие понятия не имели, где они находились, — ни карты, ни компаса у них не было. Они двигались по наитию, понимая, что от воли и выдержки зависят не только их жизни. Кстати, более короткий маршрут был бы намного опаснее — с препятствиями и пропастями.

Наконец, будь катастрофа мистификацией, она должна была бы иметь какой-то смысл. На этом вопросе скептики обычно лепечут невнятное: дескать, спустя много лет Канесса пошел в политику, был кандидатом в президенты Уругвая, а Паррадо написал книгу. Однако все это явно мелко для столь масштабного «шоу».

Рамон Сабелья — один из выживших в авиакатастрофе / Santiago Mazzarovich / dpa / Global Look Press

Фильмы о «чуде в Андах»

«Выжившие в Андах», 1976 год

Разумеется, история в Андах привлекла киношников. Первым эту ниву в 1976 году вспахал мексиканский режиссер Рене Кардона, ранее специализировавшийся на фильмах вроде «Санто против призрака душителя» (нет, речь не о Санта-Клаусе) и «Ночь кровавых обезьян». Его картину «Выжившие в Андах» критики разнесли, но кассу она сделала.

«Выжить», 1992 год

Вторым стал американский продюсер и режиссер Фрэнк Маршал: в 1992 году он выпустил ленту «Выжить».

Но, несмотря на участие Итана Хоука, Джона Малковича и других хороших актеров, фильм не стал событием и получил смешанную оценку критиков. Впрочем, перекрыть свой бюджет он тоже смог.

Кадр из фильма «Живые» (Alive) режиссера Фрэнка Маршала / Global Look Press

«Общество снега», 2023 год

Последнюю, третью, картину о «чуде в Андах» испанского режиссера Хуана Антонио Байоны представили на закрытии 80-го Венецианского кинофестиваля в сентябре 2023 года.

«Общество снега» отметили многими призами, его хвалили и специалисты, и зрители. Работа получила номинацию на «Оскар» в двух категориях — как лучший фильм на иностранном языке, а также за лучший макияж и прически. Однако едва ли это та история, которую захочется часто пересматривать.