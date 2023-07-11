Происшествия 11 июля 2023, 21:48 Искал весь город, убил один из близких. Главное о гибели 11-летней девочки в Челябинске Задержанный убийца 11-летней девочки в Челябинске активно принимал участие в ее поисках Freepik

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Небольшой город Сим в Челябинской области потрясли жуткие новости о пропавшей накануне девочки. После прогулки со своей подругой школьница не вернулась домой и больше не выходила на связь с 9 июля. Городские спецслужбы стягивали силовиков с ближайших районов, чтобы найти пропавшего ребенка. Но спустя два дня поисковые отряды обнаружили девочку мертвой. Как проходили поиски школьницы и кто понесет наказание за совершенное преступление — в материале «360».

«Всегда предупреждала, если задерживалась»: пропала девочка

Шестиклассница из города Сим Челябинской области в период летних каникул гуляла со своими друзьями. В злополучный день, 9 июля, Оля (имя изменено) встретилась со своей подругой, чтобы погулять в парке, но вечером домой уже не вернулась.

По словам местного волонтера Владимира Машукова, дом девочки находится в шаговой доступности от места прогулок — примерно 200 метров. На этом коротком участке в районе 10 часов вечера Оля пропала, и родственники сразу забили тревогу, ведь девочка всегда выходила на связь.

«В городе подняли всех волонтеров и спецслужбы: полицию, пожарных. Изначально положительных результатов не было. Надеялись и верили, что все будет в порядке», — поделился волонтер.

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Старшая сестра девочки Ира (имя изменено) рассказала журналистам, что подруги разошлись по домам около девяти часов вечера. Сим — это очень маленький город, поэтому школьница должна была оказаться дома буквально через пять минут.

«Телефон был выключен, и она не отвечала на звонки. Всю ночь мы осматривали каждый закоулочек, но никаких зацепок не находили», — отметила Ира.

Оля воспитывалась в обеспеченной семье и была достаточно самостоятельным ребенком. Девочка жила у бабушки, поскольку родители в основном были на работе, добавила сестра погибшей. По ее словам, Оля была очень ответственным человеком и всегда предупреждала родителей и бабушку, если, например, задерживалась с прогулки.

РИА «Новости»

«Искали всем городом»: найденные вещи и возбуждение уголовного дела

К поискам пропавшей подключили практически весь город, а ориентировку разослали по новостным каналам и социальным сетям. Волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» в сотрудничестве с жителями Сима и силовиками из города Аша распространяли информацию о пропаже и пытались найти хоть какие-то зацепки бесследно пропавшего ребенка.

На следующий волонтерам удалось найти рюкзак школьницы. Сумку выкинули в небольшую реку в центре города. Спустя некоторое время поисковики также обнаружили чехол от телефона, но самого мобильного так и не нашли.

«Рюкзак нашли на берегу реки Сим. Поиски девочки продолжаются», — отмечали в силовых структурах.

Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». / РИА «Новости»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», сообщил 74.RU со ссылкой на правоохранительные органы. При пропаже человека возбуждение уголовного дела — это стандартная процедура, при которой у следователей расширяется круг полномочий.

«Возбуждение уголовного дела по факту убийства в случае потери ребенка — стандартная практика. Если спустя сутки ребенок не находится, начинается производство», — сообщил источник.

На поиски девочки направили не только все силы Симского района, но и всего Ашинского отдела полиции и силовиков из Челябинска.

«Стоило появиться заявлению в полиции — и все узнали. Если всех собрать, то человек 200–300 искали. Некоторые искали по своей инициативе, без всякой организации», — отметил волонтер Машуков.

РИА «Новости»

Из-за того, что поисковой отряд и спецслужбы обнаружили рюкзак в реке, сотрудники предположили, что девочка могла утонуть.

Однако затем оперативники отследили все передвижения пропавшей по камерам видеонаблюдения, и, наконец, выявили основные моменты и зацепки пропажи Оли.

«Отвез в лес и убил»: задержание подозреваемого

По данным источников, главным подозреваемым оказался отец подруги, с которой накануне гуляла Оля. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство ребенка», сообщил представитель регионального управления СК Владимир Шишков.

Перед убийством мужчина предложил довезти на машине школьницу до дома, сообщило агентство URA.RU.

«Убитая дружила с дочерью подозреваемого. В день убийства мужчина сначала довез до дома свою дочь. А потом под предлогом довезти ее подругу увез ее в лес и убил», — рассказал источник агентству.

Фото: СУ СК России по Челябинской области

Сначала мужчина отрицал все данные, но потом сознался во всем содеянном, когда сотрудники полиции показали кадры с видеонаблюдения. На записи было видно, что Оля вместе с отцом своей подруги вместе передвигались на машине.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания, пока будет решаться вопрос о мере пресечения. По статье об убийстве ребенка может грозить от восьми до 20 лет лишения свободы, либо пожизненный срок.

Позже следствие выяснило, что убийца принимал участие в поисках Оли. Когда обеспокоенные родственники пришли в дом подруги школьницы, мужчина как ни в чем не бывало начал помогать родным погибшей ее искать по всему Симу.

Как рассказал источник URA.RU в городе, он присоединился к команде волонтеров после объявления о пропаже девочки. Мужчина не подавал виду и был обеспокоен исчезновением ребенка, подчеркнул источник.

РИА «Новости»

«Найдена, погибла»: тело погибшей нашли около старой фермы

Спустя два дня поисков, 11 июля, тело пропавшей школьницы обнаружили около дороги, ведущей на небольшую ферму в Симе.

«Тело девочки уже нашли. По предварительным данным, мужчина убил и закопал девочку, а рюкзак выбросил в реку. Течением его прибило к берегу», — отметили в силовых структурах.

По данным 74.RU, ферма принадлежит семье подозреваемого, но работает она непостоянно: территория достаточно безлюдная, дороги или трассы рядом нет. Сами жители Сима называют место «специфичным».

Иллюстрированное изображение / Freepik

По данным следствия, мужчина отвез девочку в лес, где ее и убил. Оля погибла от ножевых ранений. После совершенного преступления подозреваемый вернулся домой и сообщил жене, что задержался по причине некой работы на ферме. Девочку же он якобы высадил недалеко от дома и уехал.

«Думали, что это чудовищная ошибка»: родные узнали о гибели из новостей

Родители узнали о страшных подробностях утром 11 июля, когда официальный аккаунт поискового отряда обновил информацию о поисках Оли. Мать погибшей хотела проверить обновления от волонтеров, однако столкнулась с ужасными новостями.

«Мы увидели новости. Я подумала, что это чудовищная ошибка. Мы-то думали, что ее сегодня еще ищут. Я пошла в отделение [полиции], и там нам все сказали. Позвонила маме, попросила прийти ее на допрос, потому что понимала, что нужно как-то ее подготовить. Когда она пришла, уже рассказала все», — передал слова матери 74.RU.

РИА «Новости»

На данный момент обвиняемый проходит длительную процедуру допросов и других следственно-оперативных мероприятий. Старшая сестра погибшей выразила надежду на то, что мужчину будут судить по всей строгости и сурово накажут, передал 74.RU.

«Надеюсь на максимальную меру пресечения», — подчеркнула родственница погибшей девочки.