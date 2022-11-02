Стоит ли России разблокировать Instagram и Facebook. Какие могут быть последствия | 360°

Эксклюзив 02 ноября 2022, 12:50 Иррациональный океан ненависти. Блокировка западных соцсетей лишает Украину и ее спонсоров пропагандистского инструмента Публицист Новоселов: Instagram и Facebook тесно переплетены с антироссийской пропагандой Unsplash

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Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» порассуждал о том, стоит ли России разблокировать соцсети, принадлежащие компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена. Принесла бы разблокировка какие-то выгоды? Или только создала бы множество рисков для российских пользователей?

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Далее — прямая речь.

Накануне группа российских блогеров отправила президенту Владимиру Путину просьбу о снятии блокировки с социальных сетей Instagram* и Facebook*. Аналогичная просьба была направлена зампреду Совета безопасности Дмитрию Медведеву.

Блогеры отметили, что многие россияне все еще используют эти социальные сети через сервисы VPN в основном для развлекательных целей. Авторы инициативы утверждают, что нет смысла тратить ресурсы на блокировку, если она не имеет существенного значения.

Олег Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информационным технологиям, информационной политике и связи, прокомментировал ситуацию, сказав, что вопрос разблокировки Instagram* и Facebook* не стоит на повестке дня. Он объяснил, что эти социальные сети созданы не для развлечения блогеров и сейчас используются как информационное оружие против Российской Федерации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обращение еще не получено и комментариев по этому вопросу сейчас нет.

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Следует ли России действительно разблокировать эти ресурсы? Это вряд ли будет хорошей идеей, поскольку они были заблокированы не без причины. Платформа Meta** твердо встала на украинскую сторону в нынешнем конфликте и открыто разрешила призывы к насилию против россиян. У России есть законные основания блокировать эти соцсети. Пока такие основания существуют, разблокировка маловероятна.

Так называемые развлечения в Instagram* и Facebook* тесно переплетены с антироссийской пропагандой. Вероятно, направившие обращение блогеры не понимают, что против России идет масштабная дезинформационная кампания и российские пользователи в лучшем случае немедленно станут целью множества разнообразных хакеров и мошенников, а также массированной кампании ненависти.

На самом деле эта блокировка спасает россиян от манипуляций и дезинформации и лишает Украину и ее западных спонсоров мощного пропагандистского инструмента

Соцсети имеют доступ к данным о местонахождении пользователей, в итоге пользователи из России без всяких сомнений столкнутся с преследованиями, унижениями и нападками массовой публики коллективного Запада, которая существенно превосходит по численности российскую интернет-аудиторию.

Некоторые говорят, что российские пользователи могли бы продвигать российскую точку зрения и открывать западной аудитории глаза на реальное положение дел. Такой аргумент мог бы иметь вес, если бы Meta* действительно была независимой и беспристрастной платформой, предоставляющей всем равные возможности для выражения своего мнения.

Однако с учетом пристрастности Meta* беспристрастное обращение не гарантируется, и российские пользователи просто утонут в океане иррациональной ненависти.

NASA

Что России действительно следовало бы сделать, это расширить свое присутствие в интернете и уделить еще больше внимания развитию собственных альтернативных каналов социальных сетей. Отечественные соцсети в основном охватывают русскоязычный сегмент интернета, однако нам нужен выход и на мировую аудиторию.

Несмотря на существование целого ряда подобных инициатив и достижение некоторых успехов, существующие проекты не имеют глобального масштаба и обладают очень ограниченными возможностями влияния на мировое общественное мнение. Правительство может сделать многое для поддержки подобных инициатив и продвижения российской повестки в мире, но эти меры должны быть хорошо продуманы и скоординированы

Мы живем в XXI веке, и информационное пространство стало важной частью нашего мира. Коллективный Запад контролирует большую часть наиболее популярных мировых платформ, существенно опережая идущий на втором месте Китай.

Это дает ему способ влиять на умы более чем половины населения мира. России не следует игнорировать эту сферу, поскольку она тесно связана с реальным миром.

Следует ли России разблокировать Facebook*? Нет, пока он остается таким, какой он есть. Разблокировка не принесет нам никаких выгод, а лишь создаст множество рисков. Вместо этого России следовало бы активнее искать альтернативные способы продвижения своей точки зрения как среди населения Запада, так и среди населения нейтральных стран.

* Instagram и Facebook принадлежат американской компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

** Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.